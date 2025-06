PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++ Einbruch in einen Zigarettenautomaten +++ Heuwagen angezündet +++

Hofheim (ots)

1. Einbruch in einen Zigarettenautomaten, Eschborn, Am Stadtpfad, Sonntag, 22.06.2025, 03:29 Uhr

(en) In den frühen Morgenstunden des heutigen Sonntages, kam es zu einem Einbruch in einen Zigarettenautomaten in Eschborn. Durch eine herbeigeführte Gasexplosion konnten die Täter die Sicherungen des Automaten umgehen und sich somit Zugriff zu den Tabakwaren verschaffen. Aus dem Inneren wurden sodann die Zigarettenschachteln in unbekannter Anzahl sowie Bargeld entwendet. Durch aufmerksame Zeugen konnten die beiden Täter als männliche Personen mit schmaler Statur und dunkler Kleidung beschrieben werden. Zusätzlich trugen sie schwarze Taschen mit sich. Im Anschluss an die Tat flüchteten die Täter in Richtung der Kurt-Schumacher-Straße. Die Höhe des Diebesguts ist noch nicht bekannt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000 EUR.

Sachdienliche Hinweise werden von der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer (06196) 2073 - 0 entgegengenommen.

2. Heuwagen angezündet,

Flörsheim am Main, Riedstraße, Sonntag, 22.06.2025, 00:18 Uhr

(en) In der Verlängerung der Riedstraße in Flörsheim am Main kam es in der Sonntagnacht zu einem Brand eines Heuwagens.

Durch unbekannte Täter wurde der in der Feldgemarkung stehende Heuwagen mit dem sich darauf befindlichen Heu angezündet. Der Besitzer stellte den Brand fest und alarmierte die Feuerwehr sowie die Polizei. Durch die Feuerwehr konnte das Übergreifen der Flammen auf ein Wohnhaus verhindert und der Brand gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1500 EUR geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach ermittelt in der Sache und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell