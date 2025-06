PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbrecher scheitern +++ Fahrraddiebe unterwegs +++ Schmierereien auf Parkplatz +++ Betrunken aufgefahren +++ Berauscht von der Fahrbahn abgekommen

Hofheim (ots)

1. Einbrecher scheitern,

Hofheim, Sophie-Reinheimer-Straße, Samstag, 21.06.2025, 21:30 Uhr bis Sonntag, 22.06.2025, 11:00 Uhr

(ro)In Hofheim sind in der Nacht zum Sonntag Einbrecher beim Versuch in ein Einfamilienhaus einzusteigen gescheitert. Zwischen 21:30 Uhr und 11:00 Uhr näherten sich die Täter dem Anwesen in der Sophie-Reinheimer-Straße und öffneten gewaltsam die Glaseinlage der Eingangstür. Die Tür war jedoch verschlossen und ließ sich auch nicht über den innenliegenden Griff öffnen, sodass die Einbrecher unverrichteter Dinge wieder von dannen zogen. Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise zur Tat unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

2. Fahrraddiebe unterwegs,

Eschborn, Stuttgarter Straße, Donnerstag, 19.06.2025, 14:00 Uhr bis Donnerstag, 19.06.2025, 19:30 Uhr

(ro)Diebe hatten es am Donnerstag in Eschborn auf ein hochwertiges Fahrrad abgesehen. Der Besitzer stellte sein goldfarbenes Pedelec der Marke "Engwe" um 14:00 Uhr verschlossen im Bereich der Fahrradständer am Südbahnhof in der Stuttgarter Straße ab. Als er gegen 19:30 Uhr zurückkehrte, fehlte von dem Zweirad im Wert von etwa 1.700 Euro jede Spur. Hinweise bitte an die Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0.

3. Schmierereien auf Parkplatz,

Hofheim, Wallau, Am Wandersmann, Freitag, 20.06.2025, 21:00 Uhr bis Samstag, 21.06.2025, 11:40 Uhr

(ro)Unbekannte haben zwischen Freitagabend und Samstagmittag einen Parkplatz mit einem Sprühfarbe verunstaltet. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde der Schriftzug zwischen 21:00 Uhr und 11:40 Uhr auf den Parkplatz eines Möbelhauses in der Straße "Am Wandersmann" gesprüht. Wer für die Tat verantwortlich ist, ist noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Wer kann Hinweise geben, ab wann genau sich der Schriftzug auf dem Parkplatz feststellen ließ? Bitte setzen Sie sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 mit dem zuständigen Fachkommissariat in Verbindung.

4. Betrunken aufgefahren,

Hochheim, Flörsheimer Straße, Samstag, 21.06.2025, 09:35 Uhr

(ro)Am Samstag ist ein betrunkener Fahrer eines Kleintransporters einem anderen Pkw in Hochheim aufgefahren. Eine 69-jährige Fahrerin war gegen 09:35 Uhr in einem Opel Meriva auf der Flörsheimer Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. An einer roten Ampel hielt sie an. Der hinter ihr fahrende 40-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr mit seinem Kleintransporter auf. Die Fahrerin des Meriva wurde hierbei leicht verletzt, eine rettungsdienstliche Behandlung war nicht erforderlich. Die entsandten Beamten stellten die Ursache für den Unfall schnell fest, der Mann hatte zuvor alkoholische Getränke zu sich genommen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest lieferte einen Wert von über 2,7 Promille. Der Mann musste die Polizisten zur Dienststelle begleiten, dort wurde ihm Blut von einem Arzt abgenommen. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro, sie mussten abgeschleppt werden.

5. Berauscht von der Fahrbahn abgekommen, Hattersheim, Okriftel, Taunusstraße, Sonntag, 22.06.2025, 23:50 Uhr

(ro)Am Sonntag kam in Hattersheim (Okriftel) ein berauschter Fahrer eines E-Rollers von der Fahrbahn ab und verletzte sich dabei leicht. Der 24-Jährige war gegen 23:50 Uhr mit seinem Elektrokleinstfahrzeug auf der Taunusstraße unterwegs, als er nach links von der Fahrbahn abkam und mit einem geparkten Mercedes zusammenstieß. Hierbei verletzte der junge Mann sich leicht und wurde zwecks ärztlicher Behandlung in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Die aufnehmenden Beamten hatten den Verdacht, dass der 24-Jährige zuvor Alkohol und Cannabis konsumiert hatte. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Daher musste der Fahrer im Krankenhaus noch eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Der Schaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell