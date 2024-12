Feuerwehr Nürnberg: Brand im katholischen Pfarramt in Nürnberg

Nürnberg (ots) - Die Feuerwehr Nürnberg wurde heute (19.11.2024) gegen 01:20 Uhr zu einem Kellerbrand in ein Mehrfamilienhaus in der Katzwanger Straße in Nürnberg gerufen. In der Alarmmeldung der Integrierten Leitstelle Nürnberg wurde den Einsatzkräften mitgeteilt, dass kleinere Explosionen aus dem Haus wahrzunehmen sind. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte ...

mehr