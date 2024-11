Feuerwehr Nürnberg

Feuerwehr Nürnberg: Nahezu zeitgleiche Brände in Nürnberg: Feuerwehr verhinderte Schlimmeres

Nürnberg (ots)

Am 24. November 2024 alarmierte die Integrierte Leitstelle Nürnberg die Feuerwehr gegen 18:00 Uhr zu einem Wohnungsbrand in der Gerlestraße. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannte es im Innenhof einer Erdgeschosswohnung, und die Flammen hatten bereits über den Balkon auf die darüberliegende Wohnung übergegriffen. Zudem war das Treppenhaus des Gebäudes stark verraucht.

Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle und verhinderte eine weitere Ausbreitung. Vier Bewohner wurden aus dem Gebäude gerettet. Die Bewohnerin der Brandwohnung musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Zwei Hunde wurden von den Einsatzkräften gerettet und versorgt. Leider konnte eine Katze nur noch tot geborgen werden.

Die Feuerwehr kontrollierte das Brandobjekt sowie die angrenzenden Gebäude auf weitere Gefahren. Insgesamt waren zwei Löschzüge und Sonderfahrzeuge der Berufsfeuerwehr im Einsatz, unterstützt durch die Freiwilligen Feuerwehren Laufamholz und Gartenstadt. Der Rettungsdienst war mit vier Rettungswagen, einem Notarzt und einer Einsatzleitung vor Ort. Auch die Polizei war mit zahlreichen Kräften im Einsatz.

Dank des schnellen Eingreifens der nürnbergerischen Brandschützer konnte größerer Sach- und Personenschaden verhindert werden. Die Brandursache und die Höhe des Schadens sind derzeit noch unklar - die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nur wenige Minuten nach diesem Alarm wurde die Feuerwehr Nürnberg zu einem weiteren Brand in die Husumer Straße gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Balkon in voller Ausdehnung in Flammen. Die Bewohnerin der betroffenen Wohnung brachte sich zusammen mit ihren Hunden in Sicherheit. Vier Katzen verblieben zunächst in der Wohnung, wurden jedoch später unversehrt von den Einsatzkräften aufgefunden.

Auch in diesem Fall gelang es der Feuerwehr, eine Ausbreitung des Feuers in die Wohnung zu verhindern. Alle Nachbarn und Anwohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr sowie Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Almoshof waren vor Ort. Der Rettungsdienst und die Polizei unterstützten die Maßnahmen.

Die Ermittlungen zur Schadenshöhe und zur Ursache des Feuers wurden aufgenommen.

