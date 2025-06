PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Lenkrad ausgebaut +++ Vermehrte Rollerdiebstähle +++ Gestohlener Roller aufgefunden +++ Betäubungsmittel aufgefunden nach Fahrt unter Drogeneinfluss

Hofheim (ots)

1. Lenkrad ausgebaut,

Schwalbach, Ostring, Montag, 23.06.2025, 14:30 Uhr bis Dienstag, 24.06.2025, 08:15 Uhr

(ro)In Schwalbach hatten es Diebe zwischen Montag und Dienstag auf das Lenkrad eines geparkten BMW abgesehen. Der Besitzer hatte seinen weißen BMW 118i zwischen 14:30 Uhr und 08:15 Uhr im Ostring abgestellt. In diesem Zeitraum näherten sich die Täter dem Auto, schlugen eine Scheibe ein und entriegelten das Fahrzeug. Anschließend bauten sie das Lenkrad aus und machten sich samt diesem aus dem Staub. Die Kriminalpolizei in Sulzbach nimmt Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

2. Vermehrte Rollerdiebstähle,

Hochheim, Juni 2025

(ro)In den vergangenen Tagen kam es in Hochheim vermehrt zu Diebstählen von Motorrollern. Am frühen Montagmorgen ist ein Fahrer eines zuvor entwendeten Rollers gestürzt und hat sich hierbei verletzt. Polizei und Rettungsdienst wurden um 04:16 Uhr verständigt, da es im Dresdner Ring zu einem Unfall mit einem Roller gekommen sei. Der Fahrer sei verletzt. Die eilig entsandten Streifen traf zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren an, jedoch kein entsprechendes Fahrzeug. Der 17-Jährige musste aufgrund seiner Verletzungen vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Kurze Zeit später konnten die Beamten in der Nähe einen beschädigten Roller auffinden. Es besteht der Verdacht, dass dieser kurz zuvor von den zwei entwendet und dann nach dem Unfall vor der Polizei versteckt worden war. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Zwischen Samstag und Montag entwendeten Unbekannte zudem ein Kleinkraftrad, das in einer Hofeinfahrt in der Geschwister-Scholl-Straße abgestellt war. An dem schwarzen Zweirad war zuletzt das Kennzeichen "633AIB" angebracht.

Eine blau-schwarze im Breslauer Ring abgestellte Piaggio hatten Diebe in der Nacht auf Dienstag im Visier. Hier entfernten die Täter den Vergaser und machten sich damit aus dem Staub.

Mehrere Jugendliche haben am Montag ein Leichtkraftrad der Marke Honda entwendet, welches auf einem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters im Königsberger Ring abgestellt war. Dies wurde der Polizei um 17:00 Uhr gemeldet. Die entsandten Steifen konnten vier Jugendliche und einen 28-Jährigen sowie das Zweirad in diesem Bereich antreffen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Inwiefern die festgestellten Personen mit den Diebstählen in Verbindung stehen, ist auch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei rät: Stellen Sie ihr Zweirad möglichst in abgesperrten Garagen oder auf bewachten und gut beleuchteten Parkplätzen ab. Ziehen Sie immer, auch wenn Sie dieses nur kurz abstellen, die Schlüssel ab und lassen Sie das Lenkerschloss einrasten. Verschließen Sie auch mögliche Stauräume. Sichern Sie Ihr Zweirad immer mit massiven, speziellen Sicherungen und schließen Sie es damit möglichst an einem festen Gegenstand an. Lassen Sie keine Wertgegenstände in den Stauräumen zurück - auch nicht "versteckt".

3. Gestohlener Roller aufgefunden,

Bad Soden, Hasselstraße, Dienstag, 24.06.2025, 09:13 Uhr

(ro)In Bad Soden konnte am Dienstagmorgen ein in den vergangenen Tagen entwendeter Roller in einem Gebüsch aufgefunden werden. Eine aufmerksame Zeugin informierte um 09:13 Uhr die Polizei, nachdem sie mehrere Jugendliche beobachtet hatte, die einen Roller in einem Gebüsch in der Hasselstraße zurückgelassen hatten. Als die Streife eintraf, flüchteten die Personen in verschiedene Richtungen. Einen Jungen konnten die Beamten anhalten und kontrollieren. Die Überprüfung des kurzgeschlossenen und stark beschädigten Rollers ergab, dass dieser zuvor entwendet worden war, die Polizei berichtete am Dienstag (http://presseportal.de/blaulicht/pm/50154/6062160). Das Zweirad wurde dem Besitzer übergeben. Inwieweit der kontrollierte Junge und seine geflüchteten Begleiter mit dem Diebstahl des Rollers in Verbindung stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizeistation Eschborn nimmt weitere Hinweise unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

4. Betäubungsmittel aufgefunden nach Fahrt unter Drogeneinfluss, Hattersheim, Langgasse, Dienstag, 19:55 Uhr

(ro)Am Dienstagabend hat die Polizei in der Wohnung einer Autofahrerin aus Hattersheim, die zuvor berauscht am Steuer erwischt worden war, Drogen aufgefunden. Der Polizei wurde gegen 19:55 Uhr ein BMW gemeldet, der durch rasante aber auch unsichere Fahrweise auffiel. Die Frau am Steuer soll in Schlangenlinien gefahren sein. Die eilig entsandten Streifen konnten das Fahrzeug in der Langgasse auffinden. Kurz darauf wurden die 54-jährige Fahrerin und ihr 40-jähriger Begleiter angetroffen. Der 40-Jährige wollte sich einer Kontrolle entziehen und flüchten. Als er von der Streife festgehalten wurde, trat und schlug er nach ihnen. Hierdurch wurde ein Beamter leicht verletzt. Während des Transports zur Dienststelle bespuckte der Mann zudem noch einen Polizisten. Weitere Polizeikräfte brachten die Frau ebenfalls zur Dienststelle, da der Verdacht bestand, dass sie vor Fahrtantritt Betäubungsmittel konsumiert hatte. Dort nahm ihr ein Arzt Blut ab. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung der Hattersheimerin fanden die Polizisten Cannabispflanzen und Amphetamin auf und stellten diese sicher. Die beiden Festgenommenen wurden nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell