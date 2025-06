Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Scheibe eines Tattoostudios beschädigt+Tesla touchiert+Werkzeug aus Keller entwendet+Abgelenkt und bestohlen+

Marburg-Biedenkopf (ots)

Neustadt: Scheibe beschädigt

Einem Zeugen fielen in der Nacht von Montag (16. Juni) auf Dienstag (17. Juni) mehrere Personen auf, die im Neustädter Stadtgebiet ihr Unwesen trieben. Gegen 00.50 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei über eine beschädigte Scheibe eines Tattoostudios in der Marktgasse. Eine dreiköpfige Gruppe- zwei Männer und eine Frau - liefen anschließend in Richtung des Bürgerparks. Zudem gerieten die beiden Männer währenddessen immer wieder in Auseinandersetzungen. Eine Auseinandersetzung fand vor einer Kirche in Richtung Querallee statt. Ein Mann hätte ein Messer in der Hand gehabt. Der Mann mit dem Messer stamme nach Angaben des Zeugen womöglich aus dem nordafrikanischen Raum, sei etwa 30 Jahre alt, schlank und etwa 1,90 Meter groß. Der andere Mann war etwa 25 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und schlank. Er wirkte betrunken und soll rumänisch gesprochen haben. Die blondhaarige Frau sprach ebenfalls rumänisch, war etwa 25 Jahre alt, schlank und 1,70 Meter groß.

Wem ist das Trio im Neustädter Stadtgebiet ebenfalls aufgefallen?

Hinweise erbittet die Polizeistation Stadtallendorf unter 06428/9305-0.

Marburg: Tesla beschädigt

Etwa 1.400 Euro wird die Reparatur an einem weißen Tesla kosten, nachdem ein unbekannter Verkehrsteilnehmer das Fahrzeug im Gladenbacher Weg Höhe Hausnummer 70 am vorderen rechten Kotflügel touchierte. Der Besitzer erstattete nun bei der Polizei Anzeige nachdem der Unfallverursacher sich unerlaubt vom Unfallort entfernte. Zeugen, die zwischen 13.00 Uhr am Montag (26. Mai) und 16.00 Uhr am Dienstag (27. Mai) den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Marburg: Beifahrertür beschädigt

Auf dem Parkplatz des Tegut-Marktes in der Marburger Straße beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen abgestellten weißen 1er BMW. Als die Besitzerin nach ihrem Einkauf zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie Beschädigungen an der Beifahrertür in Höhe von etwa 750 Euro fest. Die Polizei geht derzeit davon aus. dass der Schaden entweder durch das Öffnen einer PKW-Tür verursacht wurde oder durch das Parkmanöver eines anderen Fahrzeuges. Zeugen, die den Unfall am Freitag (13. Juni) zwischen 14.00 und 15.00 Uhr beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Marburg unter 06421/406-0 zu melden.

Marburg: Werkzeug aus Keller entwendet

Mehrere Kellerverschläge eines Mehrfamilienhauses brachen Diebe in der Schulstraße auf. Zwischen Donnerstag (12.6.) 19 Uhr und Sonntag (15.6.) 16.30 Uhr betraten die Gauner das Haus auf bislang unbekannte Weise und brachen einzelne Keller auf. Sie entwendeten unter anderem eine Werkzeugkiste mit Schlagschrauber und Akkuschrauber. Das Diebesgut hat einen Wert von mehreren hundert Euro. An den aufgebrochenen Verschlägen entstand Sachschaden. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahls und bittet um Hinweise von Zeugen unter Tel.: 06421/406-0

Marburg: Abgelenkt und bestohlen - Polizei sucht wichtigen Zeugen!

Nach dem Einkauf in einem Supermarkt in der Temmlerstraße am Montag (16.6.) gegen 14.55 Uhr, verstaute eine Kundin ihre Einkäufe in ihrem Auto. Ihren Rucksack samt Geldbeutel hatte sie auf dem Beifahrersitz abgestellt, während sie auf der Rückbank hinter dem Fahrersitz die Waren einräumte. Ein Mann sprach sie plötzlich an und bat um Hilfe. Er gab vor, der deutschen Sprache nicht mächtig zu sein und den Weg nach "Dollar" zu suchen. Dabei hielt der Mann ihr sein Handy vor das Gesicht und zog ihre Aufmerksamkeit auf sich. Die hilfsbereite 60-Jährige aus dem Marburger Landkreis bemühte sich um Unterstützung, konnte aber letztlich nicht weiter helfen. Sie wandte sich wieder ihrem Einkauf zu und musste feststellen, dass zwischenzeitlich jemand an die Beifahrerseite ihres Fahrzeugs getreten war Und aus dem Rucksack das Portemonnaie entnommen hatte. Hieraus fehlten neben 50 Euro Bargeld auch die Bankkarte. Die Börse blieb auf dem Rucksack abgelegt zurück. Noch bevor die Frau die Karte sperren lassen konnte, hoben die Täter am Geldautomat in der Zeppelinstraße 1000 Euro ab.

Bei dem Mann handelte es sich um einen kräftigen und muskulösen Mann, ca. 180 cm groß, mit orientalischem Erscheinungsbild. Er trug ein helles T-Shirt mit Print auf der Vorderseite und eine dunkle lange Hose.

Die Ermittler fragen:

Wem ist das Gespräch zwischen Kundin und dem beschriebenen Mann auf dem Parkplatz des Supermarktes in der Temmlerstraße aufgefallen?

Wer kann Hinweise zur gesuchten Person geben?

Wem ist die gesuchte Person möglicherweise im Bereich des Geldautomaten in der Zeppelinstraße aufgefallen?

Wer kann Hinweise auf den Mittäter geben?

Die Polizei ermittelt wegen Trickdiebstahls und sucht Zeugen des Vorfalls. Insbesondere ein Mann, der die Geschädigte nach dem Ablenkungsmanöver auf den möglichen Diebstahl hinwies, wird gebeten sich unter Tel.: 06421/406-0 mit der Polizei in Marburg in Verbindung zu setzen.

Corina Weisbrod/Sabine Richter, Pressesprecherinnen

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell