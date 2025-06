Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Diebstähle und Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Rennräder aus Kellerabteil entwendet

Durch das Aufhebeln der Haustür gelangte ein Dieb zwischen Donnerstag, 12. Juni, 20.30 Uhr, und Freitag, 19.15 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus in der Alte Kasseler Straße. Im Keller machte er sich an der Tür eines abgeschlossenen Abteils zu schaffen und entwendete zwei Rennräder (Felt Gravelbike und Canyon Ultimate) im Wert von etwa 8.000 Euro. Zudem entstand ein etwa 1.000 Euro hoher Schaden. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, Haustüren und beispielsweise Kellertüren in Mehrfamilienhäuser immer geschlossen- und bestenfalls auch abgeschlossen zu halten.

Marburg: Portmonee aus PKW entwendet und mit der Karte bezahlt

In der Kantstraße schlugen Unbekannte die Scheibe eines grauen VW Polo ein und entwendeten zwischen Freitag, 13. Juni, 21 Uhr, und Samstag, 5.30 Uhr, ein Portmonee im Wert von etwa 50 Euro aus der Mittelkonsole. Mit der darin enthaltenen Bankkarte bezahlten sie in der Folge den Kauf von Getränken für fünf Euro in einer Bäckerei. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen hinsichtlich des Diebstahls aus dem PKW und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Diebstahl aus PKW

Auf unbekannte Weise gelangten Diebe in der Straße An der Zahlbach in einen offenbar abgeschlossenen roten Ford Ka, ohne dabei einen Schaden zu verursachen. Zwischen Freitag, 13. Juni, 21 Uhr, und Samstag, 14 Uhr, durchsuchten sie das Auto und flüchteten mit einem Portmonee, einer Bluetooth-Lautsprecherbox und einem Schlüsselbund im Gesamtwert von etwa 80 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Haus durchsucht

Diebe schlugen die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Gottfried-Keller-Straße ein und betraten darüber zwischen Montag, 9. Juni, 12 Uhr, und Samstag, 14. Juni, 13.15 Uhr, das Haus. Dort gingen in alle Räume und durchsuchten sämtliche Behältnisse. Angaben zum Diebesgut liegen bislang nicht vor, der entstandene Schaden dürfte etwa 3.000 Euro betragen. Die Kriminalpolizei in Marburg bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang (Telefonnummer 06421/4060).

Neustadt: Wer hat die Palme geklaut?

In der Nacht auf Samstag, 14. Juni, entwendeten Unbekannte eine etwa ein Meter hoher Palme in einem Kübel, die am Gehweg auf einem Grundstück in der Talstraße stand. Das Diebesgut hat einen geschätzten Wert von 100 Euro und kam zwischen 22 Uhr und 8 Uhr abhanden. Die Polizei bittet um Hinweise zu Personen, die in dem Zeitraum mit der einer Palme in Tatortnähe gesehen wurden (Telefonnummer 06428/93050).

Marburg: Diebe in Uni

Eingeschlagene Scheiben und gewaltsam geöffnete Türen hinterließen Diebe, die in der Deutschhausstraße in den Räumen der Universität nach Brauchbarem suchten. Zwischen Samstag, 14. Juni, 20 Uhr, und Sonntag, 14.20 Uhr, verursachten sie bei ihrem Vorgehen einen etwa 2.000 Euro hohen Schaden. Angaben zum möglichen Diebesgut liegen noch nicht vor. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, denen in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges aufgefallen ist (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Außenspiegel beschädigt

Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte ein unbekannter Autofahrer zwischen Donnerstag. 12. Juni, 15 Uhr, und Freitag, 12 Uhr, einen in der Ockershäuser Allee geparkten Opel. Dadurch entstand an dem grünen Astra ein etwa 300 Euro hoher Schaden, um den sich der Verursacher nicht weiter kümmerte. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Radfahrerin ausgewichen und mit Pollern kollidiert

Eine Peugeot-Fahrerin wollte am Samstag, 14. Juni, gegen 11.40 Uhr vom Wilhelmsplatz nach rechts in die Straße Barfüßertor einbiegen. Von dort kam ihr eine Radfahrerin entgegen, die offenbar zu weit links fuhr um ihren Weg in Richtung Schwanallee abzukürzen. Die Peugeot-Fahrerin wich nach rechts aus und kollidierte dort mit Pollern, wodurch ein etwa 5.000 Euro hoher Schaden am PKW entstand. Die Radfahrerin fuhr weiter und kann nicht näher beschrieben werden. Die Polizei bittet Unfallzeugen, sich zu melden (Telefonnummer 06421/4060).

Dautphetal: Schaden durch verlorenes Kantholz

Auf der B62 zwischen Dautphetal-Buchenau und Biedenkopf verlor ein LKW am Dienstag, 10. Juni, gegen 14.45 Uhr ein Kantholz von der Ladefläche, das daraufhin gegen die linke Seite eines entgegenkommenden Kia Ceed geschleudert wurde. Dadurch entstand ein etwa 5.000 Euro hoher Schaden am Kia. Der LKW fuhr weiter in Richtung Buchenau. Bisher ist lediglich bekannt, dass es sich um ein blaues Fahrerhaus handeln soll. Die Polizei in Biedenkopf sucht Unfallzeugen und bittet um Hinweise zum LKW (Telefonnummer 06461/92950).

Marburg: Fahrerflucht auf Klinikum-Parkplatz

Auf dem "P3"-Parkplatz des Klinikums in der Baldingerstraße touchierte ein unbekannter Autofahrer am Mittwoch, 11. Juni, einen Mercedes, der dort zwischen 8.30 Uhr und 11 Uhr geparkt stand. Dadurch entstand ein etwa 500 Euro hoher Schaden hinten an dem grauen CLS. Der Verursacher entfernte sich, die Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Weimar/ B3: Verletzt nach Ausweichmanöver

Offenbar ohne ausreichend auf den nachfolgenden Verkehr zu achten, wechselte ein unbekannter Fahrer eines Sattelzugs auf der B3 nach Gießen zwischen den Abfahrten Weimar Nord und Weimar Süd von der rechten auf die linke Spur. Der 54-jährige Fahrer eines Peugeot wich daraufhin auf der linken Spur nach links aus und kollidierte dadurch am Donnerstag, 12. Juni, gegen 8.50 Uhr mit der Leitplanke und kam etwa 50m weiter zum Stillstand. Der Fahrer aus Dautphetal kam leicht verletzt mit einem RTW zur Behandlung ins Krankenhaus. Zu einer Kollision mit dem Sattelzug kam es nicht, der unbekannte Fahrer fuhr weiter. Die Schadenshöhe an dem mit speziellen Umbauten versehenen Peugeot ist noch nicht bekannt, dürfte aber einige tausend Euro betragen. Hinzu kommt ein etwa 2.000 Euro hoher Schaden an der Betonschutzplanke. Die Marburger Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Stadtallendorf: Audi touchiert

Ein unbekannter Autofahrer touchierte am Sonntag, 15. Juni, zwischen 20.50 Uhr und 21.10 Uhr einen grauen Audi, der in diesem Zeitraum auf einem Parkplatz im Eulenweg stand. Durch den Unfall entstand ein etwa 3.000 Euro hoher Schaden am A5, um den sich der Verursacher nicht kümmerte. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06428/93050).

Stadtallendorf: Hyundai touchiert

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte ein unbekannter Autofahrer am Samstag, 14. Juni, einen roten Hyundai, der zwischen 14.05 Uhr und 14.30 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz in der Bahnhofstraße geparkt stand. Anstatt sich um den etwa 2.000 Euro hohen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher. Die Polizei sucht Zeugen (Telefonnummer 06428/93050).

Fronhausen- Oberwalgern: Nach Fahrerflucht hinterhergefahrener Zeuge gesucht

Nach einem sogenannten Spiegelunfall auf der K48 zwischen Oberwalgern und Weimertshausen am Dienstag, 10. Juni, hielten beide beteiligten PKW zunächst gegen 16.20 Uhr an. Bevor aber ein Gespräch zur Schadensregulierung stattfinden konnte, fuhr ein Beteiligter einfach wieder an und in Richtung Oberwalgern weg. Ein bislang unbekannter Zeuge fuhr dem grauen Mercedes hinterher und meldete dem anderen Unfallbeteiligten noch ein Kennzeichen, das aber so nicht ausgegeben ist. Die Polizei bittet den Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06421/4060 zu melden. An dem anderen beteiligten PKW, einem schwarzen Audi A4, entstand ein etwa 300 Euro hoher Schaden am linken Außenspiegel.

Kirchhain: Spiegel im Begegnungsverkehr abgefahren

Durch einen am Fahrbahnrand haltenden LKW kam es am Donnerstagvormittag (12.6.) gegen 9.55 Uhr in der Sonnenallee zu einer Engstelle in Fahrtrichtung Niederrheinische Straße. Obwohl sich das Hindernis auf seiner Fahrbahnseite befand, fuhr der Fahrer eines PKW in die Engstelle ein. Dabei streifte das Fahrzeug den Mercedes einer Frau aus Stadtallendorf. Am Außenspiegel links und der Fahrertür entstand hierbei Sachschaden von ca. 1000 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Kleinwagen handeln. Die Polizei in Stadtallendorf sucht Zeugen des Unfalls und bittet unter Tel.: 06428/9305-0 um Hinweise.

Marburg: Fahrer eines schwarz-roten Motorrollers mit Jet-Helm gesucht

Der Fahrer eines blauen Mazda musste am Mittwochnachmittag (11.6.) gegen 16.25 Uhr in der Marburger Straße Richtung Südspange verkehrsbedingt anhalten. Dies übersah offenbar der Fahrer eines rot-schwarzen Motorrollers und stieß gegen das Fahrzeugheck des Mazda. Dabei entstanden Schäden an Stoßstange und Kennzeichenhalterung, die sich auf ca. 600 Euro belaufen. Der Rollerfahrer habe daraufhin gewendet und sei in Richtung Umgehungsstraße geflüchtet, ohne sich um den Schaden weiter zu kümmern. Er habe einen sogenannten "Jet-Helm" ohne Visier getragen. Die Polizei Marburg nimmt Hinweise von Zeugen unter Tel.: 06421/406-0 entgegen.

Yasmine Scholz/ Corina Weisbrod, Pressesprecherinnen

