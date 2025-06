Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Wem gehört das Lastenrad+Zigarettenautomaten in Stadtallendorf aufgebrochen+Anhänger und Lehmofen abgebrannt+Unfallflucht am Biedenkopfer Freibad+Audi beschädigt+Roter Kleinbus gesucht

Marburg-Biedenkopf

Marburg: Wem gehört das Lastenrad? (Foto)

Eine Polizeistreife nahm am Samstag, 7. Juni, einen 35-Jährigen in der Nähe des Hauptbahnhofs vorläufig fest, nachdem er zuvor gegen 8.55 Uhr drei Fladenbrote aus einem Laden im Erlenring entwendet hatte und dabei von Zeugen beobachtet worden war. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass er mit einem Pedelec-Lastenfahrrad unterwegs war, das er offenbar am gleichen Tag in der Bahnhofsstraße entwendet hatte. Vermutlich ereignete sich der Diebstahl zwischen 3 und 5 Uhr. Bisher konnte das grüne Pedelec der Marke "Yuba" keinem Eigentümer zugeordnet werden. Die Polizei in Marburg bittet um Hinweise zum Besitzer (06421/4060).

Fronhausen: Landwirtschaftlicher Anhänger abgebrannt

Nachdem ein landwirtschaftlicher Anhänger auf einer Wiese am Ortsrand von Fronhausen abbrannte, sucht die Polizei nach Zeugen. Auf dem Anhänger befand sich ein Lehmofen, der ebenfalls durch das Feuer vollständig zerstört wurde. Der Brand ereignete sich zwischen 02.00 Uhr am Donnerstag und 03.30 Uhr am Freitag. Die Eigentümerin erstatte online Anzeige bei der Polizei. Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Biedenkopf: Auto am Schwimmbad angefahren und geflüchtet

Eine eingedellte Fahrzeugtür und ein Schaden von ca. 2500 Euro ließ ein bislang Unbekannter an einem "Am Freibad" geparkten Fahrzeug zurück. Der Besitzer des grauen Skoda parkte sein Auto am Freitagabend (6.6.) auf einem der dortigen Parkplätze. Als er am Samstag (7.6.) gegen 15.30 Uhr zurückkam, musste er den Schaden feststellen. Offenbar stieß ein anderer Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug gegen die hintere Tür der Fahrerseite und hinterließ den Schaden, ohne sich der Verantwortung zu stellen. Die Polizei Biedenkopf sucht Zeugen des Vorfalls und bittet um Hinweise unter, Tel.: 06461/9295-0

Marburg: Audi beschädigt und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen!

Eine beschädigte Felge und einen verkratzten und eingedrückten Kotflügel hinterließ ein Unfallflüchtiger am Mittwoch (11.6.) an einem geparkten Fahrzeug in der Frauenbergstraße. Die Schäden am schwarzen Audi SQ5 entstanden zwischen 16.30 Uhr und 17 Uhr. Sie belaufen sich ca. 2500 Euro. Offenbar fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Rangieren in die linke Seite des Audi und entfernte sich im Anschluss vom Unfallort. Die Polizei Marburg bittet Zeugen um Hinweise unter Tel.: 06421/406-0

Marburg: Radfahrer stößt in Autotür - Polizei sucht nach Fahrerin eines roten Kleinbusses

Am rechten Fahrbahnrand der Goldbergstraße hielt am Dienstagmorgen (10.6.) ein roter Kleinbus. Als die Fahrerin des Fahrzeugs die Autotür öffnet kommt es zum Zusammenstoß mit einem 17-jährigen Radfahrer, der den Bus passiert und stürzt. Busfahrerin und Radfahrer sprechen miteinander und kommen letztlich zum Schluss, das Ganze auf sich beruhen zu lassen. Da es den jungen Radler in der Folge doch etwas schlimmer erwischt hat, als zunächst vermutet, sucht die Polizei die Fahrerin des roten Kleinbusses. Sie wird gebeten, sich mit der Polizeistation Marburg unter Tel.: 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

