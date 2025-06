Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbrüche + Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Einbrüche

In der Barfüßerstraße stiegen Diebe zwischen Montag, 9. Juni, 20 Uhr, und Dienstag, 9.30 Uhr, durch ein Fenster in ein Café ein und entwendeten Geld und ein iPad im Gesamtwert von etwa 800 Euro.

Ganz ähnliches Diebesgut, nämlich Geld und einen Laptop, fanden Diebe beim Einbruch in ein Restaurant in der Bahnhofstraße. Auch hier gelangten sie über ein Fenster in die Gaststätte, wobei noch ein etwa 500 Euro hoher Schaden entstand. Das Diebesgut im Wert von etwa 150 Euro nahmen sie am Dienstag, zwischen 1.35 Uhr und 1.45 Uhr an sich.

Die Kriminalpolizei sucht zu beiden Fällen Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Gladenbach-Erdhausen: PKW in Graben- Polizei bittet um Hinweise zum Fahrer

Ein Zeuge meldete der Polizei am Sonntag, 8. Juni, gegen 4.10 Uhr einen offenbar verunfallten PKW abseits der B255. Eine Polizeistreife fand den stark beschädigten VW Golf in einem Graben, Personen waren nicht mehr vor Ort. Bisherigen Ermittlungen zufolge ist davon auszugehen, dass der unbekannte Fahrer in Richtung Erdhausen unterwegs war und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort touchierte der VW die Leitplanke, wurde von dort abgewiesen, überquerte die Fahrbahn und kam im gegenüberliegenden Graben zum Stehen. Der Fahrer flüchtete. Im PKW stellten die Beamten zwei ausgelöste Airbags fest, den Schaden schätzten sie auf etwa 7.000 Euro und ließen das Fahrzeug abschleppen. Für die andauernden Ermittlungen sucht die Polizei Zeugen, die in der Nacht auf Sonntag diesbezüglich etwas Verdächtiges beobachtet haben: Wer hat den Unfall gesehen? Wer hat eine oder mehrere Personen oder ein weiteres Fahrzeug in der Nähe des verunfallten VW gesehen? Hinweise bitte an die Polizei in Biedenkopf, Telefonnummer 06461/92950.

Bad Endbach: Schaden am Audi verursacht

Vermutlich durch das unvorsichtige Öffnen einer Autotür durch eine unbekannte Person entstand am Samstag, 7. Juni, zwischen 11 Uhr und 11.15 Uhr ein Schaden an einem Audi. Der blaue A1 stand in diesem Zeitraum auf dem Lidl-Parkplatz in der Straße Am Bewegungsbad. Um den etwa 1.500 Euro hohen Schaden kümmerte sich der Verursacher nicht. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06461/92950).

Marburg: Zeuge hinterlässt Zettel- Polizei bittet um weitere Hinweise

Ein bislang unbekannter Zeuge hinterließ am Sonntag, 1. Juni, einen Zettel an einem schwarzen Audi Avant, der in der Straße Ketzerbach geparkt stand. Demzufolge hatte gegen 11.40 Uhr die Fahrerin eines Fiat den Audi touchiert und war anschließend weggefahren, ohne sich um den etwa 900 Euro hohen Schaden zu kümmern. Die Notiz beinhaltete auch das Kennzeichen des Fiat, die Ermittlungen dazu dauern an. Hierfür bittet die Polizei den unbekannten Zeugen, sich zu melden. Ebenso wären Schilderungen anderer Zeugen hilfreich, die ebenso gebeten werden, sich an die Marburger Polizei (Telefonnummer 06421/4060) zu wenden.

