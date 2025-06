POL-MR: POLIZEI MITTELHESSEN LÄDT EIN ZUR BIKER-SAFETY-TOUR AM 21.06.2025

Marburg-Biedenkopf (ots) - Stadtallendorf- in Nissan gegriffen Auf dem Parkplatz des Friedhofs machten sich Unbekannte am gestrigen Donnerstag (05.06.2025) an einem Nissan zu schaffen. Zwischen 13:00 Uhr und 14:45 Uhr schlugen sie die rechte hintere Scheibe des schwarzen Notes ein, griffen auf die Rückbank und stahlen eine dort liegende Umhängetasche. Neben Bargeld ...

