POL-MR: in Nissan gegriffen + Zwei Leichtverletzte und 21.000 Euro Schaden

Stadtallendorf- in Nissan gegriffen

Auf dem Parkplatz des Friedhofs machten sich Unbekannte am gestrigen Donnerstag (05.06.2025) an einem Nissan zu schaffen. Zwischen 13:00 Uhr und 14:45 Uhr schlugen sie die rechte hintere Scheibe des schwarzen Notes ein, griffen auf die Rückbank und stahlen eine dort liegende Umhängetasche. Neben Bargeld befanden sich mehrere Karten in der Tasche. Die Polizei beziffert den Schaden mit mehreren hundert Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtung gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Stadtallendorf unter der Telefonnummer 06428/93050 in Verbindung zu setzen.

Biedenkopf-Breidenstein - Zwei Leichtverletzte und 21.000 Euro Schaden

Ein Seat-Fahrer, sowie ein Hyundai-Fahrer waren gestern (05.06.2025), gegen 15:10 Uhr, auf der B 253 aus Richtung Breidenstein kommend in Richtung Breidenbach unterwegs. Kurz hinter der Kreuzung nach Wiesenbach, in Höhe der Bushaltestelle bremste der 33-jährige Leon-Fahrer seinen schwarzen Seat ab. Der hinter ihm fahrende 28-Jährige bemerkte den Bremsvorgang offenbar zu spät und fuhr mit seinem blauen i30 N auf den Leon auf. Durch den Aufprall drehte sich der Seat um die eigene Achse, der Hyundai kam auf der der Abbiegespur der Gegenfahrbahn zum Stillstand. Beide Autos wurden erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtunfallschaden beläuft sich auf 21.000 Euro. Die beiden Fahrer verletzten sich leicht und wurden ärztlich versorgt.

