POL-MR: Mann bei Hausbrand gestorben + Ermittlungen wegen Plakaten + Geparkten LKW touchiert

Marburg-Biedenkopf (ots)

Breidenbach- Oberdieten: Mann bei Hausbrand gestorben

Aus bislang unbekannter Ursache entstand am Dienstag, 3. Juni, gegen 19 Uhr ein Brand in einem Einfamilienhaus in der Achenbacher Straße. Feuerwehrkräfte fanden den 66-jährigen Bewohner bewusstlos im Haus. Trotz aller Bemühungen der Rettungskräfte verstarb der Mann noch vor Ort, vermutlich in Folge einer Rauchgasvergiftung. Am Gebäude entstand ersten Schätzungen zufolge ein etwa fünfstelliger Schaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist ein technischer Defekt nicht auszuschließen.

Marburg: Ermittlungen wegen Plakaten

Plakate mit der Überschrift "Vorsicht Nazi-Bursche" und jeweils einem Foto samt Namen von insgesamt drei Personen hängten Unbekannte im Marburger Stadtgebiet auf. Zeugen stellten die Plakate zwischen Montagnachmittag (2. Juni) und Dienstagmorgen beispielsweise an einer Bushaltestelle in der Frankfurter Straße fest. Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt wegen der Tatbestände Verletzung von Privatgeheimnissen, Gefährdendes Verbreiten personenbezogener Daten, Üble Nachrede sowie Verleumdung und sucht Zeugen: Wer hat das Anbringen der Plakate beobachtet und kann die Verantwortlichen beschreiben? Wo hängen weitere Plakate? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Marburg: Geparkten LKW touchiert

Ein unbekannter Autofahrer touchierte am Dienstag, 3. Juni, gegen 15 Uhr eine MAN Sattelzugmaschine, die am Fahrbahnrand in der Paul-Natrop-Straße geparkt stand. Durch den Unfall entstand ein etwa 250 Euro hoher Schaden an dem LKW, um den sich der Verursacher nicht weiter kümmerte. Womöglich war die unbekannte Person in einer weißen Audi Limousine unterwegs, nähere Angaben liegen derzeit nicht vor. Die Marburger Unfallermittler suchen Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

