Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Welpe in Plastiktüte + Fallrohr durch Klettern beschädigt + Airbags bei Diebstahl ausgelöst + Diebstähle aus Autos

Marburg-Biedenkopf (ots)

Stadtallendorf: Welpe in Plastiktüte

Die Polizei ermittelt wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz, nachdem eine Zeugin einen Welpen in einer Plastiktüte fand. Am Donnerstag, 29. Mai, hörte die Frau gegen 10.45 Uhr ein Fiepsen, das aus einer Mülltonne am Teich im Heinz-Lang-Park in der Waldstraße kam. Als sie nachschaute, bemerkte sie Bewegungen in einer Plastiktüte und fand einen offenbar neugeborenen Hundewelpen. Sie brachte den Welpen zur Polizeistation, von dort kam er zu einem Tierarzt. Die Polizei sucht Zeugen: Wem ist diesbezüglich etwas Verdächtiges aufgefallen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06428/93050.

Stadtallendorf: Fallrohr durch Klettern beschädigt

Unbekannte kletterten in der Beethovenstraße an einem Fallrohr eines Mehrfamilienhauses hoch. Das Fallrohr riss aus der Verankerung und stürzte ab, es entstand ein etwa 500 Euro hoher Schaden. Der Vorfall ereignete sich am Samstag, 31. Mai, zwischen 1.30 Uhr und 2.30 Uhr. Hinweise zu den verantwortlichen Personen liegen bislang nicht vor. Die Polizei in Stadtallendorf bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06428/93050).

Marburg: Airbags bei Diebstahl ausgelöst

Vermutlich beim Versuch, mögliche Wertsachen aus einem braunen VW Jetta zu entnehmen, lösten Diebe auf unbekannte Weise zwei Airbags aus. Dadurch entstand am Samstag, 31. Mai, zwischen 12 und 13 Uhr ein etwa 5.000 Euro hoher Schaden am VW, der zu der Zeit in der Frauenbergstraße geparkt stand. Wertsachen aus dem Fahrzeug fehlten nicht. Die Polizei in Marburg bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Diebstähle aus Autos

Diebe schlugen zwischen Samstag und Sonntag (31. Mai/ 1. Juni) an mehreren geparkten PKW Scheiben ein und entwendeten Wertsachen aus den Autos.

Auf dem Parkplatz "Alte Unibibliothek" in der Wilhelm-Röpke.-Straße durchsuchten sie einen weißen VW Polo, nachdem sie gleich zwei Scheiben eingeschlagen hatten. Aus dem verschlossenen Handschuhfach entwendeten sie ein Portmonee und 50 Euro aus einer Glückwunschkarte. Es entstand ein etwa 600 Euro hoher Schaden.

Eine schwarze Lederhandtasche im Wert von etwa 50 Euro nahmen die Unbekannten aus einem grauen VW Golf in der Straße Pilgrimstein an sich, bei dem sie zwischen 20 Uhr und 6.50 Uhr eine Scheibe einschlugen und damit einen etwa 200 Euro hohen Schaden verursachten.

Ebenfalls zwei Scheiben beschädigten Diebe an einem grauen VW Tiguan in der Heinrich-Heine-Straße. Die Unbekannten entwendeten zwischen 13.30 Uhr und 11.50 Uhr eine Handtasche und ein Buch im Gesamtwert von etwa 30 Euro, der entstandene Schaden ist auch in diesem Fall um ein Vielfaches höher.

In der Straße Krummbogen fehlte eine Bluetooth-Box aus einem schwarzen Renault Clio, nachdem Diebe zwischen 17 Uhr und 13.45 Uhr eine Scheibe eingeschlagen hatten. Der Schaden beträgt etwa 200 Euro, der Wert des Diebesguts bei geschätzt 350 Euro.

Ein paar Tage zuvor, zwischen Mittwoch, 28. Mai, 12.30 Uhr, und Freitag,30. Mai, 9.30 Uhr, entwendeten Unbekannte ein leeres, praktisch wertloses Portmonee aus einem schwarzen Hyundai i20, der in der Cappeler Straße geparkt stand. Durch eine eingeschlagene Scheibe entstand ein etwa 500 Euro hoher Schaden.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen: Wem sind verdächtige Personen im Zusammenhang mit den genannten Taten aufgefallen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf