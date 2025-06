Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Beim Ausweichen mit Leiplanke kollidiert + Zeugensuche nach Sturz + VW touchiert + Ersthelfer nach Rollerunfall gesucht + Vor LKW gelaufen, Fahrer geschlagen und beleidigt

Marburg-Biedenkopf (ots)

Rauschenberg-Halsdorf: Beim Ausweichen mit Leiplanke kollidiert

Der Fahrer eines Skoda wich am Sonntag, 1. Juni, gegen 17.05 Uhr auf der B3 in Richtung Marburg nach rechts aus, weil sich etwa 300 Meter vor der zweiten Abfahrt nach Albshausen ein entgegenkommender weißer PKW durch ein Überholmanöver auf seiner Spur befand. Nur durch das Abbremsen und Ausweichen des Skoda-Fahrers verhinderte er offenbar eine Kollision mit dem weißen PKW. Allerdings touchierte der Skoda dabei die rechte Leitplanke, wodurch ein Schaden von insgesamt etwa 6.800 Euro entstand. Der Fahrer des weißen PKW fuhr nach dem Überholvorgang weiter. Es handelte sich dabei um einen wahrscheinlich unter 40 Jahre alten Mann mit dunkelblonden Haaren. Er hatte einen schwarzen PKW und einen neueren, grauen Skoda überholt. Die Polizei in Stadtallendorf bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06428/93050).

Marburg: Zeugensuche nach Sturz

Ein 78-jähriger Pedelec-Fahrer wies am Freitag, 30. Mai, einen entgegenkommenden, freihändig fahrenden Rennradfahrer an, seine Hände an den Lenker zu legen. Der Marburger befand sich zusammen mit seiner Frau auf dem Fahrradweg von Wehrda nach Marburg, in Höhe der Straße Afföllerwiesen. Der Unbekannte drehte daraufhin um, folgte dem 78-Jährigen und seiner Frau kurz und stieß gegen 17 Uhr mit seinem Fahrrad gegen das Pedelec des 78-Jährigen, wodurch dieser stürzte. Der Unbekannte drehte erneut um und fuhr in Richtung Wehrda davon. Der Mann ist zwischen 20 und 35 Jahre alt, etwa 180cm groß und hat eine normale bis sportliche Figur. Er hat dunkle Haare, war ohne Helm unterwegs, und dunkel gekleidet. Zum Rennrad liegen keine näheren Angaben vor. Der 78-Jährige wurde durch den Sturz leicht verletzt und kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Am Pedelec entstand ein etwa 250 Euro hoher Schaden. Da sich zum Zeitpunkt des Vorfalls einige Personen auf dem Radweg befanden, hofft die Polizei in Marburg auf weitere Hinweise durch Zeugen (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: VW touchiert

Auf dem Schulparkplatz in der Savignystraße touchierte ein unbekannter Autofahrer einen grauen VW Golf, der dort zwischen Samstag, 31. Mai, 18.10 Uhr, und Sonntag, 1. Juni, 18.30 Uhr, geparkt stand. Anstatt sich um den etwa 1.500 Euro hohen Schaden an der hinteren Stoßstange zu kümmern, flüchtete der Verursacher. Die Marburger Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Gladenbach-Mornshausen: Ersthelfer nach Rollerunfall gesucht

Die Polizei bittet die Personen, die am Dienstag, 20. Mai, den Unfall eines Rollerfahrers auf der L3048 beobachtet und den Rettungsdienst verständigt hatten, sich zu melden. Der 64-Jährige aus Gladenbach stürzte gegen 22.50 Uhr auf der Fahrt Richtung Mornshausen vermutlich in Folge des vorausgegangenen Alkoholkonsums und verletzte sich. Bei Eintreffen des Rettungswagens waren die Zeugen bzw. Ersthelfer nicht mehr vor Ort. Die Rettungskräfte brachten den Mann zur Versorgung ins Krankenhaus- dort stand auch eine Blutentnahme an: der Atemalkoholtest hatte zuvor 1,6 Promille angezeigt. Am Peugeot-Roller entstand ein etwa 200 Euro hoher Schaden, ein weiteres Fahrzeug war bisherigen Erkenntnissen zufolge an dem Unfall nicht beteiligt. Zeugen wenden sich bitte an die Polizeistation Biedenkopf (Telefonnummer 06461/92950).

Marburg: Vor LKW gelaufen, Fahrer geschlagen und beleidigt

Ein unbekannter Mann lief offenbar unvermittelt auf die Fahrbahn der Gisselberger Straße, so dass ein aus Richtung Schwanallee kommender LKW-Fahrer am Freitag, 30. Mai, wohl stark abbremsen musste, um eine Kollision zu verhindern. Der 43-jährige Fahrer aus Kirchhain stieg daraufhin gegen 6.20 Uhr aus, um den Mann auf seinen Fehler hinzuweisen. Der wiederum beleidigte den Fahrer und schlug ihn ins Gesicht. Es entwickelte sich eine kurze Rangelei, wobei der 43-Jährige leichte Verletzungen davontrug. Anschließend ließen beide voneinander ab und der Kirchhainer fuhr weiter. Der Unbekannte wird als 21 bis 26 Jahre alt mit heller Haut beschrieben. Er ist 190 bis 195cm groß, hatte einen Vollbart und lockige, dunkle Haare. Er trug einen dunkle Daunenjacke und hatte einen schwarz-grauen Rucksack bei sich. Die Marburger Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall gesehen haben oder weitere Angaben zum unbekannten Mann machen können (Telefonnummer 06421/4060).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell