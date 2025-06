Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Länderübergreifender Aktionstag sicher.mobil.leben - Kinder im Blick - Polizeiliche Bilanz

Marburg-Biedenkopf (ots)

Am Dienstag, den 03.06.2025 beteiligte sich die hessische Polizei an der länderübergreifenden Verkehrssicherheitsaktion unter dem Motto "sicher.mobil.leben - Kinder im Blick". Im Fokus des diesjährigen Aktionstages stand dabei die gegenseitige Rücksichtnahme im Straßenverkehr mit dem gemeinsamen Ziel, schwächere Verkehrsteilnehmer zu schützen, Verkehrsunfälle zu reduzieren, die Verkehrsregeltreue aller Verkehrsteilnehmenden zu erhöhen und so die Sicherheit im Straßenverkehr zu stärken. Vor allem Kinder können die Gefahren im Straßenverkehr in manchen Fällen noch nicht vollumfänglich erkennen, weshalb hier ein besonderer Schwerpunkt gesetzt wurde. Ein Zusammenspiel aus präventiven Aktionen aber auch "klassischen Kontrollstellen", beispielsweise zur Messung von Geschwindigkeitsverstößen, begann hessenweit bereits früh am Morgen. Insgesamt 295 Polizistinnen und Polizisten führten in enger Zusammenarbeit mit ihren Sicherheitspartnern an 112 Örtlichkeiten, im Bereich von Fuß- und Radwegen, Ampelanlagen sowie an besonders schutzwürdigen Orten wie Schulen, Kindergärten und Seniorenheimen und auch auf Autobahnen Maßnahmen durch. Ziel dieser Maßnahmen war es, die im Straßenverkehr vorkommenden Gefahrensituationen zu erkennen, mögliche Verstöße zu ahnden und vor allem ein Bewusstsein für mehr Rücksichtnahme zu schaffen. Beispielhaft für eine der diversen Präventionsmaßnahmen steht die Aktion "Blitz for Kids" in Frankfurt am Main, bei der Kinder zusammen mit der Polizei gelbe oder grüne Karten an Verkehrsteilnehmer übergaben, die zuvor entweder verkehrskonform (grün) oder zu schnell unterwegs waren (gelb). Hier konnte sowohl bei den Erwachsenen, als auch bei den Kindern Aufmerksamkeit für das Thema Verkehr sowie Verständnis und Zuspruch für die Maßnahmen generiert werden. Insgesamt 2697 kontrollierte Fahrzeuge, davon 251 unmittelbar vor Kindertagesstätten und 2200 vor Schulen, führten zu 975 Regelverstößen, beispielsweise durch überhöhte Geschwindigkeit oder das Benutzen eines Handys am Steuer. Am Ende der Kontrolle zogen alle daran beteiligten Kolleginnen und Kollegen eine positive Bilanz, denn in vielen Fällen konnten die Verkehrsteilnehmenden auf Gefahren hingewiesen werden, die in der täglichen Wahrnehmung nicht immer präsent sind.

