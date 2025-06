Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Korrektur und weitere Informationen zur Meldung "Welpe in Plastiktüte" + Hakenkreuze an Bäume gesprüht + E-Scooter entwendet + Diebe auf Baustelle + Nach Auffahrunfall weggefahren

Stadtallendorf: Korrektur und weitere Informationen zur Meldung "Welpe in Plastiktüte"

Ergänzend zur bereits am Montag veröffentlichten Meldung (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43648/6047229) ist inzwischen bekannt, dass sich der Welpe in einem zugeknoteten, dunklen Hundekotbeutel befand. Entgegen bisheriger Informationen befand sich der Beutel nicht in einem Mülleimer, sonders lag neben dem Weg beim Spielplatz auf einer Wiese mit höherem Gras. Der Hund der Zeugin hatte am Donnerstag, 29. Mai, gegen 10.45 Uhr an dem Beutel geschnüffelt, wodurch die junge Frau auf ihn aufmerksam geworden war. Die Polizei sucht weiterhin Zeugen, die eine Person beobachtet haben, die wahrscheinlich Donnerstagmorgen einen Hundekotbeutel in Spielplatznähe ins Gras geworfen hat. Hinweise bitte an die Polizei in Stadtallendorf, Telefonnummer 06428/93050.

Gladenbach- Weidenhausen: Hakenkreuze an Bäume gesprüht

Fünf Baumstämme besprühten Unbekannte mit verschiedenen Schriftzügen und Symbolen, darunter auch Hakenkreuze, im Waldstück "Cromberg" in der Nähe zur Straße Strohberg. Die Schmierereien stellten Zeugen am Freitag, 30. Mai, fest. Wann sie genau entstanden, ist bislang nicht bekannt. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Stadtallendorf: E-Scooter entwendet

Nur das weiterhin verschlossene Schloss fand der Besitzer eines E-Scooters vor, als er am Mittwoch, 4. Juni, zum Fahrradabstellplatz in der Straße Am Bahnhof zurückkehrte. Auf unbekannte Weise entwendete ein Dieb zwischen 12.30 Uhr und 15.25 Uhr den schwarzen "Load Rite"-E-Scooter im Wert von etwa 350 Euro. Die Polizei in Stadtallendorf sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06428/93050).

Marburg: Diebe auf Baustelle

In der Biegenstraße brachen Diebe in einen Baucontainer ein, der zwischen dem Universitätsgebäude und der Straße Pilgrimstein steht. Zwischen Dienstag, 27. Mai, 10 Uhr, und Mittwoch, 4. Juni, 12.40 Uhr, entwendeten sie neben einer Stehlampe, einem Thermometer und Schlüsseln auch einen Transponder für das angrenzende Gebäude. Damit gelangten sie zwischen Montag, 2. Juni, 22.30 Uhr, und Dienstag, 3. Juni, 6.45 Uhr, auf die dortige Baustelle im Haus und entwendeten von dort Werkzeug im Wert von etwa 1.000 Euro. Der Wert des Diebesguts aus dem Container beträgt etwa 150 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, denen in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges aufgefallen ist (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Nach Auffahrunfall weggefahren

Der 28-jährige Fahrer eines grauen Opel Astra befuhr am Montag, 2. Juni, die Schlosserstraße in Richtung Neue Kasseler Straße, um an der Einmündung nach rechts in die Neue Kassler Straße einzubiegen. Weil das Auto vor dem Opel plötzlich bremste, bremste auch der Opel-Fahrer. Dies bemerkte der unbekannte Fahrer dahinter wohl zu spät und fuhr um 21.35 Uhr auf den Opel auf. Anstatt sich um den geschätzt 750 Euro hohen Unfallschaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte an dem Opel vorbei in Richtung Hauptbahnhof. Bislang ist nur bekannt, dass es sich um einen dunklen PKW gehandelt hat. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

