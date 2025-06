Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: + Polizist getreten und beleidigt, Streifenwagen beschädigt + Einbruch in Kulturzentrum + Zwei Autos geöffnet + Einbrecher scheitern an Fenster + + Rassistische und antisemitische Parolen gerufen +

Dautphetal: Polizist getreten und beleidigt, Streifenwagen beschädigt

Als eine Streife der Polizeistation Biedenkopf am Samstag (07.06.2025) gegen 01:00 Uhr auf dem Festplatz in Hommertshausen eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung auf- und einen Tatverdächtigen festnahm, trat ein unbeteiligter Mann während der Festnahme an die Streife heran, trat einen der Beamten gegen den Fuß und beleidigte ihn unter anderem mit dem Begriff "Nazi-Sau". Danach verließ der Mann die Örtlichkeit. Kurze Zeit später fiel der Mann erneut auf, als er mit einem Kanalgitter auf einen geparkten Streifenwagen zulief und mit dem Gitter gegen den hinteren Kotflügel schlug. Danach warf er das Gitter durch die Fensterscheibe der Schiebetür. Eine zweite Streife nahm den Mann, einen 48-Jährigen aus Eschenburg, fest. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Marburg musste er sich auf der Polizeistation in Biedenkopf einer Blutentnahme unterziehen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Gegen den 48-Jährigen wird nun unter anderem wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und der Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel ermittelt.

Marburg: Einbruch in Kulturzentrum

Einbrecher drangen am Dienstag (10.06.2025) kurz nach Mitternacht durch eine Seitentür in ein Kulturzentrum in der Rudolf-Bultmann-Straße in Marburg ein. Nach bisherigen Erkenntnissen blieben die Täter ohne Beute. Zeugenhinweise nimmt die Marburger Kripo unter Tel.: 06421 4060 entgegen.

Stadtallendorf: Wohnung durchsucht

Im Zeitraum zwischen Sonntag (08.06.2025), 17:30 Uhr und Montag (09.06.2025), 12:30 Uhr verschafften sich Einbrecher Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Eichenhain" in Stadtallendorf. In dem Mehrfamilienhaus brachen sie eine Wohnungstür auf und durchsuchten sämtliche Zimmer der Wohnung. Ob sie etwas mitgehen ließen, ist bislang nicht bekannt. Die Kriminalpolizei Marburg bittet um Hinweise (Tel.: 06421 4060).

Lahntal: Zwei Autos geöffnet

In der Siegener Straße in Goßfelden öffnete ein Dieb einen schwarzen Ford Tourneo und einen weißen Dacia Logan. Der Unbekannte durchsuchte beide Fahrzeuge und entwendete aus einem der Autos eine Handtasche samt Portemonnaie. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Samstag (07.06.2025), 17:00 Uhr bis Sonntag (08.06.2025), 15:00 Uhr. Hinweise bitte an die Polizei in Marburg (Tel.: 06421 4060).

Biedenkopf: Einbrecher scheitern an Fenster

Zwei Unbekannte versuchten am späten Samstagabend (07.06.2025) kurz nach 23:30 Uhr gewaltsam durch ein Fenster in ein Wohnhaus in der Adelsbachstraße in Wallau einzudringen. Die dunkel gekleideten Täter scheiterten jedoch bei ihrem Einbruchsversuch und flüchteten. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich telefonisch unter 06421 4060 mit der Kriminalpolizei in Marburg in Verbindung zu setzen.

Rauschenberg: Spielautomat angegangen

Einen Spielautomaten in einem Grillhaus in der Schmaleichertorstraße in Rauschenberg versuchte ein Einbrecher am vergangenen Wochenende zu knacken. Der Täter stieg im Zeitraum von Samstag (07.06.2025), 22:10 Uhr bis Sonntag (08.06.2025), 10:05 Uhr durch ein Fenster in den Gastraum des Grillhauses ein. Bei dem Aufbruchsversuch beschädigte er den Automaten. Beute machte er keine. Die Kripo Marburg erbittet Hinweise unter Tel.: 06421 4060.

Lahntal: Verkaufsautomat beschädigt

Gegen 03:40 Uhr trat am frühen Sonntagmorgen (08.06.2025) ein etwa 45-jähriger Mann in der Wittgensteiner Straße in Sterzhausen gegen einen Verkaufsautomaten. Anschließend schlug er mit einer Stange gegen den Automaten. An diesem entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 EUR. Der Mann wird als etwa 185 cm bis 190 cm groß, mit kräftiger Statur und hellem Teint beschrieben. Er hat eine Glatze oder sehr kurze Haare und trug ein T-Shirt, eine Jogginghose sowie Hausschuhe. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise auf die Identität des Mannes geben können, werden gebeten sich an die Polizei in Marburg zu wenden (Tel.: 06421 4060).

Marburg: Rassistische und antisemitische Parolen gerufen

Zeugen informierten am Sonntagmorgen (08.06.2025) gegen 04:00 Uhr die Polizei über einen Mann, der in der Deutschhausstraße und der Johannes-Müller-Straße mehrfach rassistische und antisemitische Parolen rief. Der unbekannte Mann konnte als circa 180 cm groß, mit kurzen dunklen Haaren, einer schwarzen Jacke und grauer Hose beschrieben werden. Er wird auf über 50 Jahre alt geschätzt. Im Rahmen der Fahndung konnte der Mann nicht angetroffen werden. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei ermittelt. Zeugen, denen der Mann ebenfalls aufgefallen ist oder die Angaben zur Identität des Mannes machen können, können sich unter Tel.: 06421 4060 bei der Polizei melden.

Weimar: Polo zerkratzt

Den Lack eines roten VW Polo zerkratzte ein Unbekannter in der Straße "Am roten Weg" in Niederweimar. Hierbei ritzte der Täter auch ein Hakenkreuz in den Fahrzeuglack. Der VW parkte zwischen Mittwoch (04.06.2025), 19:00 Uhr und Freitag (06.06.2025), 19:30 Uhr in Niederweimar. Hinweise bitte unter Tel.: 06421 4060 an die Polizei in Marburg.

Marburg: Eingangstür hält stand

Mit einem Werkzeug versuchte ein Einbrecher in ein Geschäft in der Marburger Liebigstraße einzudringen. Dabei beschädigte er die Eingangstür. Diese hielt den Aufbruchsversuchen aber stand, sodass der Täter ohne Beute blieb. Der Tatzeitraum wird auf Donnerstag (05.06.2025), 20:00 Uhr bis Freitag (06.06.2025), 10:00 Uhr eingegrenzt. Die Kripo Marburg nimmt Hinweise entgegen (Tel.: 06421 4060).

Marburg: Sonnenbrille aus VW geklaut

Aus einem vermutlich unverschlossenen weißen VW Polo stahl ein Dieb am Montag (09.06.2025) unter anderem eine Sonnenbrille und eine Getränkedose. Das Fahrzeug war zwischen 02:15 Uhr und 19:20 Uhr in der Werderstraße abgestellt. Zeugenhinweise bitte an die Marburger Polizei (Tel.: 06421 4060). Die Polizei rät dazu, sich beim Verlassen des Autos immer zu versichern, ob das Fahrzeug tatsächlich verschlossen ist. Teilweise kann diese kurze Kontrolle bereits verhindern, Opfer eines Diebstahls zu werden. Außerdem sollten keine Wertgegenstände im Fahrzeug gelassen werden. Von außen offensichtliche Gegenstände, und sei es lediglich Münzgeld in der Mittelkonsole für den Parkscheinautomaten, können Anreize für Langfinger sein. Schließen Sie ihre Autos beim Verlassen ab und verringern Sie dadurch die Chancen der Diebe.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

