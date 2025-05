POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung am Kino in Lünen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0456 Ein 25-jähriger Deutscher versuchte am Wochenende, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, Kupfer von einer Baustelle zu stehlen. Die Polizei nahm den Mann fest. Zeugen eines Sicherheitsdienstes hatten gegen 2 Uhr nachts einen Einbruch auf einer Baustelle auf der Langen Straße in Lünen gemeldet. In einem der Rohbauten stellten die ...

