Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Edenkoben

Nach einem Verkehrsunfall flüchtete am heutigen Donnerstag gegen 14:38 Uhr eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin von der Unfallstelle auf einem Drogerie- und Supermarktparkplatz in der Staatsstraße. Die Unfallverursacherin bog aus einer Parkreihe nach links in die Ausfahrt ab, wobei sie die Kurve derart schnitt, dass sie einen entgegenkommenden BMW mit ihrer Fahrerseite im Heckbereich touchierte. Die Fahrzeugführerin habe ihre Fahrt in der Folge unbekümmert fortgesetzt. Sie fuhr einen silbernen Kombi und habe braune Haare sowie eine Brille getragen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Fahrzeug / der Fahrzeugführerin geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Edenkoben unter 06323 9550 in Verbindung setzen.

