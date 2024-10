Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Nach Verkehrsgefährdung Zeugen gesucht

Landau/Birkweiler (ots)

Am 23.10.2024 gingen bei der Polizeiispektion Landau Meldungen über einen grauen VW Tiguan ein, der zwischen 18:10 Uhr und 18:20 Uhr die B10 in Fahrtrichtung Landau befuhr. Zwischen den Anschlussstellen Birkweiler und Landau sei das Fahrzeug mehrfach in den Gegenverkehr gekommen, sodass die entgegenkommenden Fahrzeuge ausweichen mussten, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Die Polizeiinspektion Landau sucht nun nach Autofahrern, die durch das genannte Fahrzeug gefährdet wurden.

Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Landau/Pfalz unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail: pilandau@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell