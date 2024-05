POL-HB: Nr.: 0263 --Bewaffneter Räuber überfällt Tankstelle

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Gröpelingen/Walle, OT Lindenhof/Utbremen, Moorstraße-Hansestraße Zeit: 11.05.2024, 13 Uhr Ein Unbekannter soll am Samstag in einer Straßenbahn in Walle eine transidente Person beleidigt und bedroht haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Die 50-jährige Person stieg gegen 13 Uhr in der Moorstraße ...

mehr