POL-DO: Versuchter Kupferdiebstahl in Lünen - Polizei nimmt 25-Jährigen fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0456

Ein 25-jähriger Deutscher versuchte am Wochenende, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, Kupfer von einer Baustelle zu stehlen. Die Polizei nahm den Mann fest.

Zeugen eines Sicherheitsdienstes hatten gegen 2 Uhr nachts einen Einbruch auf einer Baustelle auf der Langen Straße in Lünen gemeldet. In einem der Rohbauten stellten die Polizisten einen Rucksack mit Einbruchswerkzeug sicher. In dem Rucksack befand sich außerdem ein Bundespersonalausweis, der einem 25-jährigen Deutschen ohne festen Wohnsitz gehört.

Die Polizeibeamten durchsuchten zusammen mit einem Diensthund das Baustellengelände und die Rohbauten. In einem der unfertigen Häuser konnten sie den 25-Jährigen stellen und festnehmen. Der Mann gab gegenüber der Polizei an, dass er Kupfer von der Baustelle stehlen wollte.

Die Polizei nahm den Mann vorläufig fest. Die besonderen Gründe für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor. Nun erwartet ihn ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

