Kreisfeuerwehrverband Lüchow-Dannenberg e.V.

FW Lüchow-Dannenberg: +++Feuerwehren in Lüchow-Dannenberg mit konstanten Mitgliederzahlen+++starke Anstieg bei weiblichen Einsatzkräften zu beobachten+++

Lüchow-Dannenberg (ots)

Dannenberg (hbi) Anlässlich der Delegiertenversammlung des Kreisfeuerwehrverbandes Lüchow-Dannenberg e.V. wurden die aktuellen Mitgliederzahlen in den Lüchow-Dannenberger Feuerwehren bekannt. Insgesamt 2.889 Frauen und Männer sind in den Einsatzabteilungen der 64 Ortsfeuerwehren aktiv. Das sind gerade einmal 28 Einsatzkräfte und somit rund 1% weniger, als noch im vergangenen Jahr.

Obwohl diese Zahl etwa die Stärke einer "Ortsfeuerwehr mit Grundausstattung" ausmacht, möchte man in Feuerwehrkreisen nicht von einem Negativtrend sprechen. "Die aktuellen Zahlen können verschiedene Ursachen haben. Aktuell scheiden viele Einsatzkräfte altersbedingt aus, neue rücken zwar nach, doch der Wechsel erfolgt nicht immer synchron" wie Pressesprecher Heiko Bieniußa mitteilt. Das Höchstalter für Feuerwehrleute im aktiven Dienst liegt bei 67 Jahren, mit Erreichen dieser Altersgrenze scheiden Feuerwehrleute aus der Einsatzabteilung aus. 2020 hat der Kreisfeuerwehrverband die Imagekampagne "112 Prozent Ehrenamt - MACH MIT" ins Leben gerufen, um dem anhaltenden Mitgliederrückgang entgegen zu wirken. Und die Rechnung scheint aufzugehen, sind doch die Personalzahlen in den letzten Jahren sehr konstant geblieben. Dass in dieser Zeit zahlreiche Feuerwehrmänner und -frauen ausgeschieden sind, fällt beim Blick auf die absoluten Zahlen gar nicht auf. Der Grund sind ebenso viele Neueintritte. Neben Jugendfeuerwehrleuten, die in die Einsatzabteilungen "hineinwachsen" spielen auch sog. Quereinsteiger eine immer größer werdende Rolle in der Personalpolitik der Feuerwehren. Also jene Menschen, die sich erst später berufen fühlen, sich im Brandschutz zu engagieren.

"Für viele Leute beginnt zwischen 40 und 50 Jahren ein neuer Lebensabschnitt. Nämlich dann, wenn die Kinder groß werden, das Haus verlassen oder sie zurückkehren nach Lüchow-Dannenberg. Nicht wenige suchen in dieser Phase ein neues Hobby oder einfach nur Anschluss in der Gesellschaft." sagt Bieniußa. Die Feuerwehren sind in den Dörfern fester Bestandteil der gesellschaftlichen Strukturen und das Engagement mehr als sinnvoll. Um die Personalentwicklung richtig einschätzen zu können, hilft ein Blick in die Grundlagenausbildung der Kreisfeuerwehr an der FTZ in Dannenberg.

Über 300 Feuerwehrleute besuchten im letzten Jahr unterschiedliche Lehrgänge, 70 erlangten ihre "Qualifikationsstufe Einsatzfähigkeit", den ersten Teil der Feuerwehrausbildung. 28 Teilnehmende waren zum Zeitpunkt des Lehrgangs 30 Jahre oder älter. Mit 13 Lehrgangsteilnehmern lag die Quote der über 40-jährigen bei rund 19%. In dieser Gruppe finden sich auch fünf Frauen, die erst spät zur Feuerwehr gefunden haben. Gerade die Entwicklung bei der Zahl der weiblichen Einsatzkräfte ist beeindruckend:

Mit einer Quote von rund 20% ist der Frauenanteil in den Einsatzabteilungen der Lüchow-Dannenberger Wehr konstant geblieben. Aber auch in diesem Fall lohnt sich ein Blick auf die Ausbildungen:

Insgesamt 92 Lehrgangsplätze (30%) wurden im vergangenen Jahr von Frauen besetzt. Bei der "Qualifikationsstufe Einsatzfähigkeit" wird es noch deutlicher. 27 Frauen haben im vergangenen Jahr ihre Feuerwehr-Grundausbildung begonnen und stellen so 38% aller Teilnehmenden in diesem Lehrgang.

"Dieser Trend sollte allen Frauen Mut machen, Mut, sich stärker in ihre Feuerwehr einzubringen und sich selbst mehr zuzutrauen." kommentiert Franziska Schön, Frauensprecherin im Kreisfeuerwehrverband diese Entwicklung.

