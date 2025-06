Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Das Polizeipräsidium Mittelhessen informiert zum anstehenden Einsatz auf dem Hessentag

Marburg-Biedenkopf (ots)

Für hunderttausende Besucherinnen und Besucher bietet der Hessentag jedes Jahr die Möglichkeit, einige sorglose Stunden mit Freunden oder Familie auf der "Hessentagsstraße" zu verbringen und dabei verschiedenste Attraktionen, Konzerte sowie kulinarische Köstlichkeiten zu genießen. Dieses Jahr findet Hessens größtes Volksfest von Freitag, 13. Juni, bis Sonntag, 22. Juni, in Bad Vilbel statt.

Wie auch in den Jahren zuvor hat sich die Polizei umfangreich auf diesen zehntägigen Einsatz vorbereitet und stand dabei früh im engen Austausch mit dem Veranstalter. Leitender Polizeidirektor Thorsten Fleischer ist für den Hessentag 2025 der Gesamteinsatzleiter für polizeiliche Maßnahmen und äußert sich zum anstehenden Start: "Diesen Freitag beginnt der Hessentag in Bad Vilbel und wir freuen uns darauf! Wir haben uns intensiv auf den Einsatz vorbereitet, Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte werden sowohl in Uniform als auch zivil auf dem Hessentag unterwegs sein und alles Notwendige unternehmen, um den Besucherinnen und Besuchern einen sicheren Aufenthalt auf dem Hessentag zu ermöglichen. Derzeit liegen uns keine konkreten Hinweise auf eine Gefährdung für den Hessentag vor. Dennoch sind die Sicherheitsbehörden auf verschiedene mögliche Szenarien vorbereitet und stehen untereinander in permanentem Austausch. Durch den Veranstalter wurde ein umfangreiches Sicherheitskonzept erarbeitet. Wir appellieren an alle Bürgerinnen und Bürger sowie Besucherinnen und Besucher: Sprechen Sie uns an, wenn Sie etwas Verdächtiges oder Ungewöhnliches bemerken! Je früher uns solche Beobachtungen bekannt werden, desto besser können wir reagieren und potenzielle Gefahren vermeiden oder abwenden. Wir sind immer vor Ort ansprechbar und informieren auch über die sozialen Medien über aktuelle Entwicklungen. Ich wünsche uns allen eine gute Zeit auf dem Hessentag!"

Polizeiliche Präsenz

Das Polizeipräsidium Mittelhessen hat in der Heinrich-Heine-Straße 36 in 61118 Bad Vilbel eine Hessentagswache eingerichtet, die rund um die Uhr besetzt und unter der Rufnummer 0641/7006-8970 zu erreichen ist. Darüber hinaus stehen alle Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten als Ansprechpersonen zur Verfügung. In Notfällen steht selbstverständlich auch der polizeiliche Notruf 110 zur Verfügung. An taktisch günstigen Punkten befinden sich sogenannte Notfall-Interventionsteams. Hierbei handelt es sich um speziell geschulte und besonders ausgerüstete Polizeibeamtinnen und -beamte, die im Bedarfsfall schnellstmöglich zum Einsatz gebracht werden können.

Verkehr

In und um Bad Vilbel ist während des Hessentages 2025 mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Längere An- und Abfahrtszeiten sind insbesondere bei Großveranstaltungen wie beispielsweise Konzerten einzukalkulieren. Die Polizei wird gemeinsam mit dem Veranstalter ihr Möglichstes tun, Verkehrsbeeinträchtigungen so gering wie möglich halten. Es wird empfohlen, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln an- und abzureisen, insbesondere da die Hessentagsstraße direkt am Bahnhof Bad Vilbel entlangführt.

Kommunikation

Die Polizei informiert über die sozialen Medien fortlaufend über aktuelle Entwicklung. Hierbei werden die Kanäle des Polizeipräsidiums Mittelhessen genutzt: o X (vormals Twitter): @Polizei_MH o Instagram: Polizei_MH o Facebook: Polizei Mittelhessen o WhatsApp: Polizei Mittelhessen

Für Journalistinnen und Journalisten stehen zudem Pressesprecherinnen und Pressesprecher zur Verfügung, die unter der Telefonnummer 0641/7006-2058 und per E-Mail über die gewohnte Adresse pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de erreichbar sind.

Unsere Einsatzkräfte erhalten dank moderner, technischer Ausstattung viele aktuelle Informationen u.a. direkt auf das dienstliche Smartphone. Anlässlich des Hessentags entwickelten Beschäftigte des Präsidiums für Technik eigens eine polizeiinterne App, die Kolleginnen und Kollegen beispielsweise mit Lageplänen versorgt. Über einen ebenfalls polizeiinternen Messengerdienst werden außerdem aktuelle Entwicklungen mitgeteilt. Seien Sie nicht irritieret, wenn Einsatzkräften auch auf das Handy blicken. Die vorhandenen, technischen Möglichkeiten bieten unter anderem über QR-Codes die Option, Besucherinnen und Besuchern direkt beim Navigieren auf dem Gelände behilflich zu sein. Auch hier gilt: Sprechen Sie uns gerne an!

Prävention Leider bieten Großveranstaltung oftmals gute Gelegenheiten für Taschendiebe. Aus diesem Grund bitten wir um die Beachtung folgender Hinweise:

- Nur so viel Bargeld mitnehmen wie benötigt wird - Geldbörsen, Bargeld, Zahlungskarten, Dokumente nach Möglichkeit in verschließbaren Innentaschen der Kleindung möglichst nah am Körper tragen - Hand- und Umhängetaschen verschlossen und mit dem Verschluss zum Körper tragen - Insbesondere im Gedränge verstärkt auf mitgeführte Wertsachen achten - Niemals PIN im Portemonnaie bzw. bei der Karte aufbewahren - Im Falle eines Verlusts oder Diebstahls sofortige Sperrung von Girokarten unter Sperr-Notruf "116116" - Das Smartphone nicht an Fremde geben, beispielsweise um ein Foto mache zu lassen - Das Smartphone nicht unbeobachtet liegen lassen, z.B. auf dem Tisch während des Essens - Sofort Polizei informieren, sollte man Opfer einer Straftat geworden sein - Bei verdächtigen Wahrnehmungen aller Art: Sprechen Sie die Einsatzkräfte zeitnah an!

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Pierre Gath, Pressesprecher

