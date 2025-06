Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Bankkarte entwendet und für Zahlungen genutzt + Zwei Diebe in Gaststätte + Diebe im Einfamilienhaus + Zigarettenautomat geknackt

Marburg-Biedenkopf (ots)

Neustadt: Bankkarte entwendet und für Zahlungen genutzt

Über die Kellertür gelangte ein Dieb am Mittwoch, 11. Juni, in ein Wohnhaus in der Freiherr-vom-Stein-Straße. Zwischen Mitternacht und 4.30 Uhr suchte die unbekannte Person nach Wertsachen und flüchtete mit Geld, Zigaretten und einer Bankkarte. Diese nutzte sie im weiteren Verlauf für mehrere Zahlungen. Die Schadenshöhe steht noch nicht abschließend fest. Die Polizei sucht Zeugen, denen im angegebenen Zeitraum etwas Verdächtiges in diesem Zusammenhang aufgefallen ist (06421/4060).

Marburg: Zwei Diebe in Gaststätte

Zwei Diebe drangen am Mittwoch, 11. Juni, gewaltsam in eine Gaststätte in der Barfüßerstraße ein und verursachten dabei einen etwa 100 Euro hohen Schaden an der Eingangstür. Innerhalb weniger Minuten entwendeten sie um kurz vor 3 Uhr zwei Smartphones, zwei Flaschen Spirituosen und einen Schlüsselbund im Gesamtwert von etwa 350 Euro. Durch Aufzeichnungen einer Überwachungskamera können die zwei Personen wie folgt beschrieben werden: Eine von ihnen ist groß und schlank, trug eine helle Kapuzenjacke und eine helle Hose, außerdem Handschuhe und eine Gesichtsmaske. Bei der zweiten Person handelt es sich um einen Mann mit Vollbart, der etwas kräftiger ist als die erste Person. Er trug eine helle Weste, ein weißes Shirt, dazu eine helle Hose, weiße Socken und weiße Sneaker. Zudem trug er eine helle Baseballmütze und Kopfhörer um den Hals. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Diebe im Einfamilienhaus

In der Wilhelm-Roser-Straße beschädigten Diebe eine Terrassentür und gelangten darüber am Mittwoch, 11. Juni, in das Einfamilienhaus. Zwischen 10.10 Uhr und 18.30 Uhr durchwühlten sie sämtliche Räume auf zwei Etagen und nahmen zumindest 300 Euro an sich, nähere Angaben zum möglichen weiteren Diebesgut liegen noch nicht vor. Bei ihrem Vorgehen beschädigten die Kriminellen zudem noch ein Fenster, so dass der entstandene Schaden auf etwa 750 Euro geschätzt wird. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Stadtallendorf: Zigarettenautomat geknackt

Unbekannte entleerten einen Zigarettenautomaten in der Elbestraße. Mit Kippen und Geld im Gesamtwert von etwa 300 Euro machten sie sich aus dem Staub, nachdem sie am Mittwoch, 11. Juni, den Automaten zwischen 14 und 19 Uhr geknackt hatten. Der entstandene Schaden liegt bei geschätzten 500 Euro. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, denen im genannten Zeitraum verdächtige Personen in diesem Zusammenhang aufgefallen sind (Telefonnummer 06421/4060).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

