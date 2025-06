PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Berauscht auf E-Scooter unterwegs +++ Dreister Fahrraddieb +++ Einbrecher scheitern an Wohnungstür

Hofheim (ots)

1.Berauscht auf E-Scooter unterwegs,

Bad Soden am Taunus, Königsteiner Straße Sonntag, 29.06.2025, 02:40 Uhr

(pa)In Bad Soden am Taunus wurde ein 34-jähriger Fahrzeugführer von der Polizei kontrolliert, der zuvor Alkohol konsumiert hatte.

Während der Streifenfahrt fiel den Beamten ein E-Scooterfahrer mit erheblichen Ausfallerscheinungen auf. Die Beamten konnten den Fahrer in der Königsteiner Straße anhalten und kontrollieren. Der freiwillige Atemalkoholtest lieferte einen Wert von fast 2 Promille. Außerdem stellten die Beamten fest, dass kein Versicherungsschutz für das Fahrzeug bestand. Die Beamten nahmen den 34-Jährigen zunächst fest. Nach einer Blutentnahme auf der Polizeistation wurde er von dort entlassen. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr, sowie dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

2.Dreister Fahrraddieb,

Hattersheim am Main, Untertorstraße, Samstag, 28.06.2025, 09:15 Uhr

(pa)Am Samstag entwendete ein Unbekannter ein unangeschlossenes Mountainbike in Hattersheim.

Der Besitzer eines Carver Mountainbikes, stellte dieses unverschlossen vor einem Drogeriemarkt ab und ging einkaufen. Nach dem Einkauf war das Bike noch an derselben Stelle. Der Unbekannte näherte sich dem Mountainbike und fuhr mit diesem davon, als der Eigentümer sich gerade von dem Rad abwandte. Der Fahrraddieb trug während der Tat ein dunkelgrünes T-Shirt und weiße Schuhe.

Die Polizei in Hofheim nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

3.Einbrecher scheitern an Wohnungstür,

Schwalbach am Taunus, Hessenstraße, Donnerstag, 26.06.2025, 20:00 Uhr bis 27.06.2025, 15:00 Uhr

(pa)In der Nacht von Donnerstag auf Freitag versuchten Einbrecher sich Zutritt zu einer Wohnung zu verschaffen und scheiterten.

Zwischen Donnerstag 20:00 Uhr und Freitag 15:00 Uhr näherten sich Unbekannte dem Mehrfamilienhaus in der Hessenstraße und versuchten dort eine Wohnungstür aufzubrechen. Dies misslang, woraufhin die Einbrecher von ihrem Vorhaben abließen und vom Tatort flüchteten. An der Wohnungstür entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200EUR. Hinweise werden von der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegengenommen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell