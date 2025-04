Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Auseinandersetzung auf der Max-Stromeyer-Straße - zwei junge Männer verletzt (27.04.2025)

Konstanz (ots)

Bei einer Auseinandersetzung in der Max-Stromeyer-Straße sind am Sonntagnacht zwei junge Männer verletzt worden. Gegen 03.40 Uhr sprachen zwei Unbekannte die beiden 22 Jahre alten Männer auf Höhe einer Diskothek an und fragten nach Zigaretten. Nachdem sie verneinten kam es zunächst zu einem Wortwechsel, in dessen Folge die beiden Unbekannten die 22-Jährigen angriffen und mehrfach auf sie einschlugen und -traten, ehe sie in unbekannte Richtung flüchteten.

Die beiden verletzten jungen Männer kamen zur weiteren Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Zu den beiden Angreifern liegt folgende Beschreibung vor:

1.Person: helle Hautfarbe, etwa 170-175 Zentimeter groß, weißes T-Shirt, dunkle Jeans, Boxer-Haarschnitt, Schweizer Akzent.

2. Person: dunkle Hautfarbe, etwa 170-175 Zentimeter groß, Weste, weißes T-Shirt, dunkle Jeans, dunkle Haare, Schweizer Akzent.

Zeugen der Auseinandersetzung, oder Personen, die Hinweise auf die Identität der beiden Angreifer geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell