Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kraftstoffdiebstähle

Erkelenz (ots)

Zwischen dem 27. März (Donnerstag) und dem 31. März (Montag) wurde sowohl in Granterath an der Brüsseler Allee als auch in Gerderath an der Gerderather Landstraße aus mehreren Lkw und Arbeitsmaschinen Diesel-Kraftstoff entwendet.

