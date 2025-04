Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruchsdiebstahl

Selfkant-Tüddern (ots)

Unbekannte Täter drangen in ein Wohnhaus an der Gertrudisstraße ein und entwendeten eine Geldbörse samt Kreditkarten und persönlichen Papieren. Die Tat wurde in der Nacht zu Montag, 31. März, begangen.

