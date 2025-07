PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: 47-Jähriger von drei Männern angegriffen +++ Brennende Mülltonne +++ Fahrfehler löst größeren Verkehrsunfall aus +++ Leichtverletzte bei Unfall

Hofheim (ots)

1. 47-Jähriger von drei Männern angegriffen, Bad Soden am Taunus, Paul-Reiss-Straße, 01.07.2025, 20.20 Uhr

(pl)Am Dienstagabend wurde ein 47-jähriger Mann im Umfeld eines Hotels in der Paul-Reiss-Straße in Bad Soden von drei Tätern angegriffen. Nach Angaben des Geschädigten sei das Trio gegen 20.20 Uhr auf dem Hotelparkplatz auf ihn zugekommen, habe ihn zunächst bedroht und anschließend in einem Treppenabgang mit Schlägen sowie Tritten attackiert. Der Geschädigte wurde bei dem Angriff, wobei auch ein Schlagstock zum Einsatz gekommen sein soll, leicht verletzt. Die drei Angreifer ergriffen nach der Tat mit einem schwarzen Audi A8 in Richtung Königstein die Flucht. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die verständigten Polizeikräfte das beschriebene Fahrzeug lokalisieren und drei 31, 34 sowie 37 Jahre alte Tatverdächtige festnehmen. In dem Pkw wurden ein Baseballschläger und mehrere verbotene Messer aufgefunden und sichergestellt. Dies hat zur Folge, dass neben der gefährlichen Körperverletzung auch noch ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet worden ist.

2. Brennende Mülltonne, Hochheim, Rüdesheimer Straße, Dienstag, 01.07.2025, 20.10 Uhr

(se)Am Dienstagabend gegen 20.10 Uhr wurde die Feuerwehr sowie die Polizei aufgrund eines Brandes in der Rüdesheimer Straße in Hochheim alarmiert.

Unbekannte Täter hatten zuvor dort eine Papiermülltonne angezündet. Diese wurde durch das Feuer und die resultierende Hitzeentwicklung vollständig zerstört. An einer angrenzenden Mülltonne schmolz der Deckel.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Kriminalpolizei in Sulzbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen sich unter der Rufnummer (06196) 2073-0 zu melden, sofern sie sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können.

3. Fahrfehler löst größeren Verkehrsunfall aus, Kelkheim, Wilhelm-Dichmann-Straße, Dienstag, 01.07.2025, 11:30 Uhr

(cw)Ein Fahrfehler auf einem Parkplatz endete in Kelkheim in einem größeren Unfall mit mehreren beschädigten Fahrzeugen und drei verletzten Personen.

Eine 89-jährige Frau befuhr gegen 11:30 Uhr den Parkplatz eines Discounters in der Wilhelm-Dichmann-Straße. An einem Fußgängerüberweg wollten drei Personen gerade die Straße überqueren, als die Fahrerin nach ersten Erkenntnissen aufgrund eines Fahrfehlers unbeabsichtigt beschleunigte und zunächst mit einem PKW und dann mit den drei Fußgängern kollidierte. Anschließend beschädigte die Frau noch ein weiteres Fahrzeug, welches gerade in eine Parklücke einparken wollte. Die drei Fußgänger wurden verletzt, zwei von Ihnen mussten in umliegenden Krankenhäusern behandelt werden. Die drei beteiligten Fahrzeuge waren nicht länger fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

4. Leichtverletzte bei Unfall, Eschborn, Hauptstraße, Dienstag, 01.07.2025, 11.30 Uhr

(da)Am Dienstag kam es in Eschborn zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Gegen 11.30 Uhr fuhr eine 53-jährige Frau mit einem schwarzen Fiat auf der Schwalbacher Straße in Richtung Hauptstraße. An der Einmündung zur Hauptstraße übersah sie einen schwarzen Audi, der in Richtung Sossenheimer Straße unterwegs war. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der Fiat erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wird auf rund 11.000 Euro geschätzt. Die 53-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Audi-Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell