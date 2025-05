POL-NB: Unfall zwischen zwei Quad-Fahrern

Malchin (ots) - Ein Mann ist heute am frühen Morgen im Bereich des Industriehafens in Malchin von drei Personen brutal zusammengeschlagen worden. Eine dringend tatverdächtige 28-jährige Frau und zwei weitere, männliche Tatverdächtige sollen in ein leerstehendes Haus gegangen sein. Dort schlief das spätere Opfer - ein 45-jähriger Mann. Nach dem Angriff des Trios kam er mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Die ...

