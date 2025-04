Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Lkr. Konstanz) Beim Zurücksetzten aus einer Grundstückseinfahrt Unfall gebaut - insgesamt rund 18.000 Euro Blechschaden (06.04.2025)

Gottmadingen (ots)

Beim Zurücksetzten aus einer Grundstückseinfahrt ist es am Sonntagmittag auf der Hirsackerstraße zu einem Unfall gekommen. Ein 42-Jähriger fuhr mit einem Opel rückwärts aus der Einfahrt auf die Straße und übersah dabei einen vorbeifahrenden VW Golf einer 25-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß entstand am Opel Blechschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro, der am Golf entstandene Schaden dürfte im Bereich von rund 10.000 Euro liegen.

