Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Herrenlandstraße/Zeppelinstraße - insgesamt rund 15.000 Euro Blechschaden (06.04.2025)

Radolfzell (ots)

Am Sonntagabend ist auf der Kreuzung Herrenlandstraße/Zeppelinstraße ein Unfall passiert. Ein 60-jähriger Audfifahrer war auf der Herrenlandstraße in Richtung Franz-Anton-Mesmer-Straße unterwegs. Auf der Kreuzung zur Zeppelinstraße übersah er einen in Richtung Haselbrunnstraße fahrenden Peugeot einer 30-Jährigen und prallte in den vorfahrtsberechtigten Wagen. Beide Autos waren infolge des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Am Audi entstand Blechschaden in Höhe von rund 10.000 Euro, den Schaden am Peugeot schätzte die Polizei auf etwa 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell