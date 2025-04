Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) E-Scooter kollidiert mit Radfahrer - zwei Verletzte (06.04.2025)

Radolfzell (ots)

Zwei Personen sind bei einem Unfall auf der Kreuzung Marktplatz/Bahnhofstraße am Sonntagabend verletzt worden. Ein 14-Jähriger fuhr mit einem E-Scooter auf der Straße "Marktplatz" in Richtung Bahnhofstraße. Auf der Kreuzung stieß er mit einem vom "Marktplatz" in Richtung Obertorstraße fahrenden 55-jährigen Radler zusammen. Beide stürzten und verletzten sich. Rettungswagen brachten sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

