Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Verbotenes Autorennen - Polizei sucht Zeugen (04.04.2025)

Stockach (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich bereits in der Nacht auf Freitag im Bereich der Radolfzeller Straße/L194 bis Selgetsweiler ereignet hat. Gegen 02.45 Uhr fuhren zwei stark beschleunigende Autos mit aufheulenden Motoren aus dem Rißtorfkreisel kommend mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über die Radolfzeller Straße auf die Landesstraße 194 in Richtung Selgetsweiler. Am dortigen Kreisverkehr gelang es der Polizei einen der beiden Beteiligten, einen 36-Jährigen mit einem Smart Brabus zu kontrollieren. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt und beschlagnahmten nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft seinen Führerschein. Der andere Autofahrer flüchtete indes unerkannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines verbotenen Autorennens aufgenommen und bittet Zeugen, die im fraglichen Zeitraum zwischen dem Rißtorfkreisel und Selgetsweiler unterwegs waren und denen die beiden Autos aufgefallen sind oder Personen, die sonst Hinweise auf den flüchtigen Beteiligten geben können, sich unter der Tel. 07771 9391-0 beim Revier Stockach zu melden.

