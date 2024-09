Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.09.2024 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Tauberbischofsheim: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Nach einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge am Dienstagmittag bei Tauberbischofsheim, sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise auf einen bislang unbekannten Unfallbeteiligten geben können. Ein 75-Jähriger fuhr gegen 12.20 Uhr mit seinem VW auf der Landesstraße 578 in Richtung Tauberbischofsheim, als er nach links in einen Feldweg abbiegen wollte. Vermutlich erkannte ein dahinter folgender Motorradfahrer den Abbiegevorgang nicht und setzte zum Überholen an. Das Motorrad stieß gegen die linke Fahrzeugseite des Tiguans. Der Motorradfahrer stürzte und unterhielt sich, nachdem er sich wieder aufgerappelt hatte, einige Minuten mit dem Fahrer des VWs, bevor er ohne seine Personalien zu hinterlassen davonfuhr. Am Auto entstanden bei dem Unfall Schäden in Höhe von rund 3.000 Euro. Beim Motorradfahrer soll es sich um einen älteren Mann mit Glatze gehandelt haben, der eine BMW GS1250 fuhr. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 entgegen.

Lauda-Königshofen: Auto landet auf Fahrradweg

Eine 45-Jährige erlitt bei einem Unfall am Dienstagmittag in Lauda-Königshofen leichte Verletzungen. Die Frau war gegen 13 Uhr mit ihrem Audi auf der Oberlaudaer Straße in Richtung Lauda unterwegs, als sie aus unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und von der Fahrbahn abkam. Der A3 prallte zunächst gegen einen Laternenmast, bevor er schließlich eine knapp zwei Meter tiefe Böschung hinunterschlitterte und auf dem parallel zur Straße verlaufenden Radweg zum Stillstand kam. Die 45-Jährige wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der daran entstandene Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

