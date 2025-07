PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Mann auf Straße belästigt +++ Kupferdiebe schlagen zu +++ Zigarettenautomat entwendet +++ Betrunken gegen Baum gefahren +++ Geparkter Pkw beschädigt - Verursacher flüchtet

Hofheim (ots)

1. Mann auf Straße belästigt,

Eschborn, Hauptstraße, Mittwoch, 02.07.2025, 23:00 Uhr

(ro)Am Mittwochabend hat ein Unbekannter einen Mann in Eschborn auf der Straße belästigt. Der Eschborner war gegen 23:00 Uhr zu Fuß in der Hauptstraße unterwegs und kam mit einem Fremden ins Gespräch. Währenddessen berührte der Unbekannte den 28-Jährigen unsittlich und entfernte sich anschließend. Die Polizei sucht nun nach einem 45 bis 60 Jahre alten und etwa 1,70 Meter großen Mann mit dicklicher Statur. Er soll einen Dreitagebart und ein Piercing am linken Ohr gehabt haben. Bekleidet gewesen sei er mit einer weißen Hose, einem weißen T-Shirt sowie weißer Kappe. Zudem hatte er eine braune Bauchtasche und Zigaretten in einer blauen Schachtel dabei. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0.

2. Kupferdiebe schlagen zu,

Hattersheim, Dürerstraße, Dienstag, 01.07.2025, 17:30 Uhr bis Mittwoch, 02.07.2025, 05:30 Uhr

(ro)In Hattersheim haben zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen Kupferdiebe zugeschlagen. Zwischen 17:30 Uhr und 05:30 Uhr näherten sich die Täter einem Rohbau in der Dürerstraße und entwendeten mehrere Kupferkabel sowie ein Rollgerüst. Unbemerkt zogen sie samt Beute von dannen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

3. Zigarettenautomat entwendet,

Schwalbach, Hessenstraße, Festgestellt: Mittwoch, 02.07.2025, 11:30 Uhr

(ro)Unbekannte haben in den vergangenen Tagen in Schwalbach einen Zigarettenautomaten entwendet. Dies wurde bei der Polizei am Mittwoch zur Anzeige gebracht. Die Täter näherten sich zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt einem Zigarettenautomaten in der Hessenstraße und trennten diesen gewaltsam von der Halterung. Anschließend machten sich die Diebe samt Beute aus dem Staub. Wer in den letzten Tagen verdächtige Beobachtungen gemacht hat, die zur Aufklärung der Tat beitragen könnten, setzt sich bitte unter der Rufnummer (06196) 2073-0 mit der Kriminalpolizei in Verbindung.

4. Betrunken gegen Baum gefahren,

Eschborn, Schwalbacher Straße, Mittwoch, 02.07.2025, 10:55 Uhr

(ro)In Eschborn ist am Mittwoch ein betrunkener Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Der 32-jährige Fahrer eines VW war gegen 10:55 Uhr auf der Hauptstraße unterwegs, als er in Höhe der Hausnummer 44 von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Die Beamten stellten bei der Unfallaufnahme schnell fest, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest lieferte einen Wert von über 2,6 Promille. Der 32-Jährige musste sich auf der Dienststelle Blut von einem Arzt abnehmen lassen. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

5. Geparkter Pkw beschädigt - Verursacher flüchtet, Eschborn, Bismarckstraße, Mittwoch, 02.07.2025, 09:00 Uhr bis 14:55 Uhr

(ro)In Eschborn kam es am Mittwoch zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein geparktes Auto beschädigt wurde. Der Besitzer hatte seinen grauen Opel Astra um 09:00 Uhr in der Bismarckstraße in Höhe der Hausnummer 9 abgestellt. Als er gegen 14:55 Uhr zum Pkw zurückkehrte, musste er feststellen, dass der Opel linksseitig beschädigt worden war. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte den geparkten Pkw vermutlich beim Vorbeifahren touchiert und sich anschließend vom Unfallort entfernt, ohne sich um den hinterlassenen Schaden in Höhe von etwa 4.000 Euro zu kümmern. Hinweise in diesem Fall nimmt der Regionale Verkehrsdienst in Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

