POL-PB: Nach Raub auf Schnellrestaurant - Polizei nimmt dritten Mann fest

Paderborn (ots)

(mh) Drei maskierte Männer überfielen am frühen Ostermontag, 21. April, ein Schnellrestaurant am Frankfurter Weg in Paderborn. Einen 20- und einen 18-jährigen Täter konnte die Polizei bereits unmittelbar nach dem schweren Raub festnehmen (s. Pressebericht vom 22. April 2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/6017563). Nun sitzt auch der dritte Täter, ein 25-jähriger Mann, in Haft.

Wie die Ermittlungen ergaben, hatte sich der Mann zunächst ins nicht-europäische Ausland abgesetzt. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen brachten die Polizei am Samstag, 07. Juni, erneut auf die Spur des 25-Jährigen. Der Mann war am Nachmittag des Tages über Belgien wieder nach Deutschland eingereist und per Zug auf dem Weg nach Paderborn. Am dortigen Hauptbahnhof nahm ihn die Polizei fest. Gegen ihn wurde, wie bereits zuvor gegen die beiden anderen Täter, Haftbefehl erlassen. Bei den drei Tätern handelt es sich um Syrer.

