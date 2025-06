Polizei Paderborn

POL-PB: Unfälle mit zwei Leichtverletzten

Bad Lippspringe (ots)

(mh) Bei zwei Unfällen in Bad Lippspringe haben sich am Dienstagabend, 10. Juni, zwei Verkehrsteilnehmer leichte Verletzungen zugezogen.

Um 17.50 Uhr überquerte ein 34-Jähriger in einem Seat Leon aus der Bleichstraße kommend, den Kreuzungsbereich mit der Berliner Allee und der Straße Am Vorderflöß. Es kam zum Zusammenstoß mit einem Mitsubishi, in dem eine 65-Jährige von Am Vorderflöß aus in Richtung der Bielefelder Straße fuhr. Da die Ampel an der Kreuzung zu dem Zeitpunkt defekt war, hatte die Frau Vorfahrt. Durch den Zusammenstoß drehte sich der Leon um die eigene Achse. Der 34-Jährige wurde per Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 11.000 Euro.

Der zweite Unfall ereignete sich gegen 19.45 Uhr auf der Maximilian-Kolbe-Straße. Ein 16-Jähriger war mit einem E-Scooter aus Richtung Detmolder Straße kommend in die Straße eingefahren und nach wenigen Metern zu Fall gekommen. Auch ihn transportierte ein Krankenwagen in ein Paderborner Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell