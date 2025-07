PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++ Körperverletzung nach Streit +++ Nötigung im Straßenverkehr +++ Mehrere Verstöße bei Fahrzeugkontrolle +++ Verkehrsunfallflucht +++ Brand auf dem Gelände eines Abfallentsorgungsbetriebes

Hofheim (ots)

1.Körperverletzung und Verkehrsunfallflucht nach Streit zwischen Motorrad- und Autofahrer

Bad Soden, Königsteiner Straße, Donnerstag, 03.07.2025, 21:00 Uhr

(md)Am Donnerstag den 03.07.2025 gegen 21:00 Uhr kam es auf dem Gelände einer Tankstelle in der Königsteiner Straße in Bad Soden zu einem Streit zwischen einem Autofahrer und einem Motorradfahrer, der in einer handfesten Auseinandersetzung gipfelte. Nach bisherigen Erkenntnissen entwickelte sich zunächst ein verbaler Streit zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern. In dessen Verlauf schlug der bislang unbekannte Motorradfahrer dem im Fahrzeug sitzenden Autofahrer unvermittelt ins Gesicht. Anschließend versuchte der Motorradfahrer, vom Ort des Geschehens zu flüchten. Dabei fuhr er mit seinem Krad in das Heck des Pkws, was zu einem nicht unerheblichen Sachschaden führte. Der Motorradfahrer entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Der Motorradfahrer soll eine schwarze Maschine mit einem Kennzeichen des Main-Taunus-Kreises geführt haben. Weiter soll dieser circa 20 Jahre alt, 180 cm groß und ein osteuropäisches Erscheinungsbild gehabt haben.

Zeugen, die Hinweise zum Vorfall oder dem flüchtigen Motorradfahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 zu melden.

2.Nötigung im Straßenverkehr - Sicherheitsmitarbeiter beinahe angefahren

Flörsheim, Keramag, Am Wickerbach, Samstag, 05.07.2025, 01:30 Uhr

(md)In der Nacht zum Samstag den 05.07.2025 kam es in der Straße Am Wickerbach in Flörsheim in unmittelbarer Nähe einer Eventlocation zu einem gefährlichen Vorfall im Straßenverkehr. Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens wurden gegen 01:30 Uhr auf ein Fahrzeug aufmerksam, dessen Fahrer durch lautes Zwischengasgeben und Aufheulen des Motors auffiel. Als die Sicherheitsmitarbeiter den bislang unbekannten Fahrer auf sein Verhalten ansprachen, reagierte dieser unmittelbar aggressiv und drohte den Personen verbal. Im Anschluss verließ der Mann den Ort mit einem riskanten Fahrmanöver. Dabei gefährdete er die anwesenden Sicherheitsmitarbeiter - nur durch Glück wurde niemand verletzt. Der Fahrer des schwarzen Mini Clubman wurde auf 25 Jahre geschätzt, weiter soll er eine kräftige Statur und einen kurzen Vollbart getragen haben. Zur Tatzeit war dieser mit einem dunklen T-Shirt und einer Kappe bekleidet. Der Mann soll möglicherweise südländischer Herkunft gewesen sein.

Die Polizei Flörsheim bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Fahrers oder dem Fahrzeug geben können, sich unter der Rufnummer (06145) 5476-0 zu melden.

3.Mehrer Verstöße bei Fahrzeugkontrolle - drei Personen unter Alkoholeinfluss und Betäubungsmittel aufgefunden

Flörsheim-Weilbach, Hofheimerstraße, Samstag, 05.07.2025, 02:15 Uhr

(md)Im Rahmen einer Verkehrskontrolle eines Pkw auf einem abgelegenen Feldweg im Bereich Hofheimer Straße in Weilbach trafen Polizeibeamte in der Nacht zum Samstag zwei Personen an. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Fahrer deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Die Beifahrerin führte zudem eine geringe Menge Betäubungsmittel mit sich, was weitere Maßnahmen bei der Polizeistation in Hofheim nach sich zog. Kurioses Ende: Als die Frau im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen von einem weiteren Bekannten mit dessen Pkw abgeholt wurde, bemerkten die Beamten auch bei diesem Fahrer Alkoholgeruch. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,7 Promille. Gegen alle beteiligten Personen wurden entsprechende Verfahren eingeleitet, unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

4.Verkehrsunfallflucht - Zeugenhinweise erbeten

Hattersheim-Eddersheim, Ankerstraße, Freitag, 04.07.2025, 23:00 Uhr

(md)Am Freitagabend, gegen 23:00 Uhr, kam es in der Ankerstraße in Eddersheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich beim Rückwärtsfahren gegen die Seite eines ordnungsgemäß geparkten Ford und beschädigte diesen. Anstatt sich um die Schadensregulierung zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Zeugen beobachteten zur Tatzeit einen anthrazitfarbenen Kombi, der unmittelbar vor dem beschädigten Fahrzeug gestanden haben soll. Ob es sich hierbei um das unfallverursachende Fahrzeug handelt, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. In diesem Zusammenhang konnten auch zwei Personen beobachtet werden. Dabei handelt sich um eine Frau mit hellem Kopftuch und einem Mann mit sportlicher Figur und kurzen schwarzen Haaren.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder dem flüchtigen Fahrzeug geben können, sich unter der Rufnummer (06192) 2079-0 zu melden.

5.Brand auf dem Gelände eines Abfallentsorgungsbetriebes

Hofheim-Wallau, Nassaustraße, Samstag, 05.07.2025, 11:00 Uhr

(md)Am heutigen Samstag, 05.07.2025, kam es gegen 11:00 Uhr auf dem Gelände des Abfallentsorgungsbetriebs Meinhardt in der Nassaustraße in Hofheim-Wallau zu einem Brand. Das Feuer brach ersten Erkenntnissen zufolge in einem abgegrenzten Bereich einer Mülldeponie aus und führte zu einer erheblichen Rauchentwicklung. Aus diesem Grund wurden Anwohnerinnen und Anwohner über Lautsprecherdurchsagen sowie Warnsysteme dazu aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Eine Sichtbeeinträchtigung auf die nahegelegenen Autobahnen A3 und A66 trat nach derzeitigen Erkenntnissen nicht ein. Es kamen keine Mitarbeiter des Betriebs zu Schaden. Aufgrund der räumlichen Abgrenzung bestand zudem keine Gefahr des Übergreifens auf weitere Gebäudeteile. Die genaue Brandursache ist noch unklar und Gegenstand laufender Ermittlungen. Die Feuerwehr war mit zahlreichen Einsatzkräften im Einsatz und konnte den Brand unter Kontrolle bringen.

