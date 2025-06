Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Belarus-Rubel-Trick - Polizei sucht Zeugen und warnt vor Trickbetrügern

Holzminden (ots)

Am Sonntag (01.06.2025) wurde ein 66 Jahre alter Mann im Landkreis Holzminden Opfer eines Trickbetruges. Der Mann befand sich gegen 19:30 Uhr auf der Rückfahrt von Bodenwerder nach Wolfenbüttel. Zwischen den Ortschaften Lüerdissen und Scharfoldendorf wurde er auf einen schwarzen SUV der Marke BMW und auf eine Autopanne aufmerksam, die sich im Nachgang als Täuschung darstellt. Er hielt sein Fahrzeug um zu helfen. Ein derzeit unbekannter Mann brachte den 66-Jährigen nach jetzigen Erkenntnissen dazu, aufgrund eines angeblichen leeren Fahrzeugtankes, wertlose belarussische Rubel gegen Euro zu tauschen. Der Tatverdächtige zeigte Banknoten mit der Ziffer "500" vor, wofür er im Tausch 134 Euro haben wollte. Dies untermauerte er mit einem Internetbeitrag auf seinem Mobiltelefon, wonach 500 Rubel 135 Euro wert seien. Der 66-Jährige ging auf den Tausch ein, erhielt jedoch nur wertlose Banknoten im Tausch. Den Betrug bemerkte er erst Zuhause. Die Polizei Holzminden hat inzwischen die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt tätigen können. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 05531 9580 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Die Polizei rät: Sollten Sie auf der Straße angesprochen werden, seien Sie wachsam und achten auf ausreichend Abstand. Übergeben Sie niemals Bargeld an Ihnen unbekannte Personen und gehen Sie auf keine Geldtransferzahlungen oder Währungswechsel ein. Verlassen Sie umgehend die Örtlichkeit, wenn Sie sich bedrängt fühlen oder bitten andere Passanten um Hilfe, indem Sie diese direkt ansprechen. Rufen Sie in Notfällen oder auch im Zweifel die Polizei. Weitere Präventionstipps erhalten Sie auf: www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell