POL-HM: Motorradkontrollen in Bad Münder

Bad Münder (ots)

Am Sonntag (01.06.2025), zwischen 11:00 Uhr und 15:00 Uhr, führten Einsatzkräfte des Polizeikommissariats Bad Münder, Mitarbeitende des Landkreises Hameln-Pyrmont und technische Experten der Regionalen Kontrollgruppe der Polizeidirektion Göttingen eine Verkehrskontrolle mit dem Schwerpunkt auf Motorradfahrende im Landkreis Hameln-Pyrmont durch.

Die Kontrollstelle befand sich unmittelbar an der populären Motorradroute L 425 am Lauensteiner Berg im Bereich Coppenbrügge. Im Rahmen der Kontrolle lag der Schwerpunkt auf der technischen Überprüfung der Verkehrssicherheit von Motorrädern sowie der Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit.

Motorradfahrende nutzen insbesondere bei schönem Wetter die Straßen im Weserbergland für ihre Tagestouren, wobei sich auch immer wieder teils schwere Verkehrsunfälle, einige davon mit tödlichem Ausgang, ereignen. Zudem werden auch Beschwerden über erhöhte Geschwindigkeiten und erhebliche Lautstärken durch hochdrehende Motoren an die Polizei herangetragen.

Ziel der Schwerpunktkontrolle war es, schwere Motorradunfälle zu verhindern, ein besonderes Augenmerk auf die Verkehrssicherheit der Motorräder sowie die Verkehrstüchtigkeit der Fahrerinnen und -fahrer zu legen.

Die Polizeiliche Absicht lag nicht nur in dem Ahnden der festgestellten Verstöße, sondern auch in dem Gespräch mit den Motorradfahrenden. Es galt zu sensibilisieren und auf die Lärmbelästigungen durch den vermehrten Motorrad-Verkehr in der Region hinzuweisen. Die Kontrollen und die verkehrserzieherischen Gespräche stießen bei den Motorradfahrenden durchweg auf positive Resonanz.

Insgesamt wurden 32 Motorradfahrende einer Kontrolle unterzogen.

Im Rahmen der durchgeführten Geschwindigkeitsmessungen wurde die Geschwindigkeit von insgesamt 793 Fahrzeugen überprüft. Sieben Verkehrsteilnehmer überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h.

Ein Motorradfahrender befuhr die L 425 mit 135 km/h. Der betroffenen Person droht ein Bußgeld.

Auch im weiteren Verlauf des Sommers werden behördenübergreifende Schwerpunktkontrollen an wechselnden Örtlichkeiten im Landkreis Hameln-Pyrmont stattfinden. Durch diese soll die Verkehrssicherheit im Weserbergland nachhaltig gefördert werden.

