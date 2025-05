Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizeiinspektionen Nienburg/Schaumburg und Hameln-Pyrmont/Holzminden sowie der Polizeidirektion Göttingen anlässlich einer Motorradsicherheitsaktion am 31.05.2025

Weserbergland (ots)

Sicher auf dem Motorrad unterwegs: Die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg und die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden laden zu einer gemeinsamen Präventionsaktion am 31.05.2025 ein

Das Weserbergland zählt zu den abwechslungsreichsten Mittelgebirgslandschaften Deutschlands. Ansprechende Strecken zwischen dem Tal der Weser und den umliegenden Höhenzügen, welche teilweise in Serpentinen verlaufen, zeichnen diese Landschaft aus. Teile des Weserberglands befinden sich innerhalb der Zuständigkeitsbereiche der PI Hameln-Pyrmont/Holzminden und der PI Nienburg/Schaumburg. Aufgrund des kurvigen aber gleichzeitig recht übersichtlichen Verlaufs stellen Abschnitte dieser Strecken eine vor allem für sportlich orientierte Motorradfahrende anziehend wirkende Fahrstrecke dar. Hierbei kommt es zumeist in der zweiten Wochenhälfte zu Fahrten mit nicht angepasster Geschwindigkeit bei entsprechendem Unfallgeschehen sowie zu Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Für die Streckenabschnitte des Weserberglands innerhalb der Zuständigkeitsbereiche der PI Nienburg/Schaumburg und der PI Hameln-Pyrmont/Holzminden ergeben Auswertungen der dortigen Unfälle mit schwerem Personenschaden unter Beteiligung von motorisierten Zweiradfahrenden in den letzten Jahren folgendes Bild: Außerhalb geschlossener Ortschaften verunfallen diese in der Regel alleinbeteiligt innerhalb eines kurvigen Streckenverlaufs. Ursächlich dabei ist eine nicht angepasste Geschwindigkeit. Innerhalb geschlossener Ortschaften kommt es vorwiegend an Kreuzungen und Einmündungen zu Unfällen zwischen motorisierten Zweiradfahrenden und Pkw. Als Ursachen sind an dieser Stelle eine Missachtung der Vorfahrt oder auch ein Auffahren auf vorausfahrende bzw. stehende Verkehrsteilnehmende zu verzeichnen. Insbesondere an Sonn- und Feiertagen werden seitens der anwohnenden Bevölkerung Lärmbelästigungen durch Motorradfahrende angezeigt. Am Samstag (31.05.25) laden die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg und die Polizeiinspektion Hameln- Pyrmont/Holzminden interessierte Motorradfahrende zu einer gemeinsamen Präventionsaktion nach 31737 Rinteln OT Westendorf, Zollstr. 6 ein. In der Zeit von 10:00 - 14:00 Uhr werden auf dem ehemaligen Firmengelände an der B83 verschiedene Infostände betrieben, an denen beispielsweise motorradspezifische Erste-Hilfe-Trainings durch das DRK Schaumburg angeboten und eine elektronische Airbagweste durch die ADAC-Stiftung vorgeführt werden. Ein Schallpegelmessgerät steht für eine freiwillige Überprüfung der Geräuschemissionen ebenfalls zur Verfügung. Gemäß dem Motto "Kaffee statt Knöllchen" steht die präventive Ausprägung dieser Veranstaltung im Vordergrund, bei der die Motorradfahrenden zudem hinsichtlich der spezifischen Unfallursachen auf diesen Strecken sensibilisiert werden sollen. Zur Unterstützung dieses Gesprächscharakters wird Kaffee gereicht.

Biker Safety Touren im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Göttingen

Am Samstag findet neben der Präventionsaktion auch eine sogenannte Biker Safety Tour statt. Dabei handelt es sich um kostenlose Touren für angemeldete Kleingruppen von maximal zwölf Teilnehmenden, die von erfahrenen Polizeimotorradfahrenden begleitet werden. Unter dem Motto "Du hast es in der Hand - überlasse nichts dem Unfall" stehen Informationen und Aufklärung zu Gefahrenstellen und Unfallschwerpunkten, zum Fahrzeugzustand, zur Schutzkleidung und zur Lärmproblematik im Vordergrund dieses Präventionsangebots. Darüber hinaus werden die Begleiterinnen und Begleiter die Teilnehmenden über mentale und physische Gesundheit, Belastbarkeit, persönliche Fähigkeiten, Technik und Ausrüstung informieren und sie entsprechend in die Motorradtour einweisen. An der Aktion sind weiterhin Netzwerkpartnerinnen und -partner, wie das DRK oder die Johanniter-Unfallhilfe, beteiligt, die den Bikerinnen und Bikern wertvolle Tipps in Sachen Erste Hilfe an Motorradfahrenden geben. Die Touren basieren auf einem Konzept der Polizei Südhessen und werden erstmals im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Göttingen angeboten. Bis Ende Juni werden an mehreren Terminen in einer Mischung aus Fahrspaß und Gefahrensensibilisierung die schönsten Strecken zwischen Harz und Weserbergland abgefahren. Ziel ist es, die Sicherheit trotz Fahrspaß nicht außer Acht zu lassen, für Rücksichtnahme vor dem Hintergrund von Lärmbelästigungen zu werben und deutlich zu machen, dass Umsicht Leben retten kann und das Ziel immer sein muss, sicher anzukommen. Die Touren sind bereits ausgebucht.

Das Präventionsangebot in der Zollstr. 6 in Rinteln steht parallel zur Biker Safety Tour allen interessierten Motoradfahrenden offen.

