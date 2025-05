Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Radfahrer beschädigt Auto und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Holzminden (ots)

Am Montag (19.05.2025) kam es, gegen 07:15 Uhr, in der Meintestraße in Lauenförde zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Nach jetzigen Erkenntnissen stieß ein Fahrradfahrer mit seinem Fahrrad aufgrund eines Fahrfehlers gegen einen abgestellten Opel Zafira in Grau und stürzte. Hierbei wurde das Auto im Bereich des rechten, vorderen Kotflügels und am Außenspiegel der Beifahrerseite beschädigt. Anschließend entfernte sich der Radfahrer von der Unfallstelle. Durch einen aufmerksamen Zeugen konnte ein möglicher Verursacher wie folgt beschrieben werden: ca. 16 Jahre alt, männlich, blonde Haare, Basecap, Brille, ca. 170 cm groß. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt und insbesondere zum Radfahrer tätigen können. Diese werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Holzminden unter der Rufnummer 05531 9580 in Verbindung zu setzen.

