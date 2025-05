POL-HM: Radfahrer von Auto erfasst - Senior schwerstverletzt

Bodenwerder (ots) - Am Sonntag (11.05.2025) kam es im Zeitraum zwischen 04:30 Uhr und 16:30 Uhr in der Hauptstraße in Pegestorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein schwarzer Opel an der Beifahrertür beschädigt wurde. Das Fahrzeug war in einer Parkbucht in Höhe des dortigen Friedhofes abgestellt. Nach jetzigen Erkenntnissen wurde die Tür eines Fahrzeugs, dass neben dem Opel hielt beim Aus- oder Einsteigen gegen das ...

