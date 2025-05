Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verkehrsunfallflucht - Polizei Bodenwerder sucht Zeugen

Bodenwerder (ots)

Am Sonntag (11.05.2025) kam es im Zeitraum zwischen 04:30 Uhr und 16:30 Uhr in der Hauptstraße in Pegestorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein schwarzer Opel an der Beifahrertür beschädigt wurde. Das Fahrzeug war in einer Parkbucht in Höhe des dortigen Friedhofes abgestellt. Nach jetzigen Erkenntnissen wurde die Tür eines Fahrzeugs, dass neben dem Opel hielt beim Aus- oder Einsteigen gegen das Fahrzeug gedrückt. Hierdurch entstand Sachschaden. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Zeugen die Hinweise auf das verursachende Fahrzeug, dessen Fahrzeugführer oder die Insassen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Bodenwerder, Tel.: 05533-40831-0, in Verbindung zu setzen.

