POL-HM: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hildesheim und der Polizei: Holzschuppen brennt bei Hellental nieder - Polizei geht von Zusammenhang mit weiteren Brandtaten aus

Holzminden/ Bad Münder (ots) - Räuberische Erpressung auf Tankstellen - Täter identifiziert (10.05.2025, 21:15 Uhr) Am Samstag (10.05.2025), gegen 21:15 Uhr, kam es in der Langen Straße in Bad Münder zu einer räuberischen Erpressung in einer dortigen TAS-Tankstelle. Ein 17-jähriger und ein 23-jähriger Mann ...

