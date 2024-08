Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Feuer auf Sportplatz

Übach-Palenberg-Marienberg (ots)

Gegen 19.55 Uhr wurde am 12. August (Montag) auf einem Sportplatz an der Straße In der Schley ein Feuer festgestellt. Etwa drei Quadratmeter des Rasens waren auf bislang unbekannte Art in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte die Flammen und die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell