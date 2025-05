Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf: Diebstahl eines Porsche Carrera

Hameln (ots)

In Hameln wurde ein grauer Porsche Carrera aus einer Tiefgarage entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen Dienstag, 29.04.2025, und Samstag (10.05.2025), entwendete ein bislang unbekannter Täter das Fahrzeug eines 50 Jahre alten Hamelners aus einer Tiefgarage in der Sedanstraße in Hameln. Der Täter entfernte sich anschließend mit dem Auto in unbekannte Richtung.

Die Polizei Hameln sucht Zeugen, die im genannten Zeitraum relevante Beobachtungen gemacht und etwas zur Identität des Unbekannten oder zum Verbleib des Fahrzeugs machen können. Diese melden sich bitte unter der Telefonnummer 05151/933-222.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell