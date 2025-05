Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Gefährdung des Straßenverkehrs - Polizei sucht Zeugen

Hameln (ots)

Bereits am Mittwoch (07.05.2025) ereignete sich, gegen 11:15 Uhr, im Bereich der Einmündung 164er Ring und Scharnhorststraße in Hameln eine Straßenverkehrsgefährdung. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 60-jähriger Pedelec-Fahrer aus Hameln von dem Rathausplatz, die Fahrradstraße in Richtung Deisterfriedhof. Im Bereich der Einmündung 164er Ring und Scharnhorststraße kollidierte der Hamelner mit einem vom Mertensplatz kommenden Audi in der Farbe dunkelblau. Der 60 Jahre alte Audi-Fahrer aus Hameln missachtete nach jetzigen Erkenntnissen das dortige "Stoppschild", wodurch es zum Zusammenstoß kam. Der Pedelec-Fahrer stürzte, wurde jedoch nicht verletzt. Die Polizei Hameln hat die Ermittlungen aufgrund der Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt tätigen können. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 05151-933-222 mit der Polizei Hameln in Verbindung zu setzen.

